L’église Saint-Quentin de Tournai bientôt (re) mise en lumière

Une mission confiée à l’Agence de développement territorial Ideta qui a récemment introduit une demande de permis d’urbanisme en ce sens pour l’église Saint-Quentin, laquelle se clôturera en l’hôtel de ville de Tournai, le lundi 4 septembre prochain entre 14 h et 14 h 15.

Moins énergivore que l’ancien éclairage

Vue du square Delannay, l’église sera bientôt plus visible le soir et la nuit. ©EdA

”Le projet prévoit l’éclairage de la façade d’entrée face à la Grand-Place, ainsi que la mise en valeur du clocher de la croisée, perceptible depuis différents points de vue de Tournai”, précise-t-on du côté d’Ideta.

Bien évidemment, ces améliorations iront aussi dans le sens des exigences à la fois économiques, écologiques, respectueuses de l’environnement et du bien-être de tout un chacun qui prédominent à l’heure actuelle, à savoir : les économies d’énergie grâce au remplacement des appareils obsolètes et énergivores par du matériel LED, la réduction de la pollution lumineuse par la sélection de spots à faisceaux étroits orientés avec précision et la revalorisation du patrimoine bâti grâce à des températures d’éclairage adaptées qui mettront les éléments d’architecture en relief.

Concrètement, cela signifie quoi sur le terrain ?

Les anciens spots encastrés dans le sol seront remplacés par des éclairages LED moins énergivores. ©EdA

Sur le terrain, on l’aura deviné à la lecture de ce qui précède, cela se traduira notamment par le remplacement des spots encastrés du parvis par des spots LED qui éclaireront de manière uniforme les tourelles de la façade principale sur toute leur hauteur, l’ajout de deux spots encastrée pour souligner les arcades du portail d’entrée, le remplacement des éclairages des niches par des rails LED et l’éclairage des 4 faces de la tour principale.

Les travaux comprennent également le placement et le remplacement de câbles qui sera opéré selon le tracé déjà existant. De plus, les éclairages posés sur l’église seront fixés directement dans les joints, cela afin d’éviter de devoir percer la pierre. Deux dernières mesures qui réduiront d’autant les nuisances de ce chantier tout en assurant la préservation du monument.

Bien entendu, ce projet a fait l’objet d’une concertation préalable avec l’AWAP, la Commission royale des monuments sites et fouilles et la Fabrique d’église associée également à la démarche.

L’église Saint-Quention sera prochainement remise en lumière… ©EdA

Rappelons que ce futur chantier s’inscrit dans un projet global qui comprend également – et selon les mêmes préoccupations énergétiques et environnementales que celles citées plus haut – la mise en lumière de la Halle-aux-draps, de la statue de Christine de Lalaing, du beffroi, mais aussi de certaines façades privées, des voiries et des zones piétonnes du centre-ville.

Du côté d’Ideta, on nous apprend que les travaux devraient être entamés vers la fin novembre-début décembre, en fonction de l’octroi du permis.

Le budget est de 90 000 € TVAC financés à 90 % par le biais des fonds FEDER et du Commissariat général au Tourisme.

En définitive, ce n’est peut-être pas un hasard si Tournai et la Ville Lumière ont un ancêtre commun…