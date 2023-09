Celles : plus de sécurité aux abords du hall technique, dix mois après un cambriolage remarqué

À l’époque, aucune trace d’effraction n’avait été constatée et le préjudice se chiffrait à environ 5 000 euros. Pour éviter une nouvelle mésaventure, le bourgmestre annonçait des aménagements peu après la divulgation des faits. Ils ont été acceptés lors du dernier conseil communal. L’enveloppe s’élève à 300 000 euros. “Un montant conséquent mais qui nous permettra notamment d’installer des caméras et de sécuriser le parking du hall technique. On en profite pour faire d’autres travaux, pas uniquement liés à la sécurisation du site.” La commune veut aussi rendre le bâtiment plus pratique en améliorant la gestion des stocks et du matériel.