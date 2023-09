Hérinnes : balade au cœur de la capitale du marché noir

Pour commencer le parcours, garez-vous sur le parking de la boutique cadeaux de la chaussée d’Audenarde, le TchouStore. Le magasin s’est installé dans l’ancienne gare de Pecq. Vous pourrez d’ailleurs remarquer un panneau (récent) indiquant l’accès aux voies, qui n’existent plus désormais.

Le tracé dessiné par les aînés nous fait passer devant plusieurs éléments patrimoniaux. Pour découvrir le second, reprenez la chaussée d’Audenarde, dirigez-vous vers la droite et quelques mètres plus loin, monter la rue du Carne. Six cents mètres plus loin, après une courte ascension, vous pourrez découvrir la chapelle de Losy qui vous invite à “dire un Ave Maria”. Celle-ci fait partie du domaine du Château d’en Haut, située quelques mètres plus loin, au milieu d’un vaste parc.

De Pecq à Hérinnes, à travers champs

Redescendez vers la chaussée d’Audenarde, pour ensuite commencer une balade à travers champs entre les gares de Pecq et d’Hérinnes.

La Carrière Voitout, vous emmènera, à l’abri des regards, tels des fraudeurs, dans le centre d’Hérinnes en longeant la chaussée par un chemin en pleine nature. Au bout, vous arriverez sur la rue de Marvis. Descendez-la, et continuez le parcours par le sentier avant la maison située au 319, au fond de la pâture à gauche. Pour le plaisir des plus petits, vous rencontrerez de nombreux animaux de la ferme : vaches, poules, chèvres…

Vous traverserez ensuite la rue de la Gare pour rejoindre la rue de la Cure et les maisons anciennes garde-barrières de la gare d’Hérinnes.

Découvrez le patrimoine hérinnois

Si le cœur vous en dit, faites un dernier détour rue Général Le Maire. Avant le tournant, derrière une haie épaisse, vous découvrirez l’ancienne gare d’Hérinnes, théâtre du marché noir local.

Après votre balade, avant de revenir sur vos pas via la chaussée d’Audenarde, vous pourrez vous hydrater dans l’un des deux estaminets de la place d’Hérinnes, et contempler le plus grand édifice religieux de la commune de Pecq ainsi que ses abords réaménagés depuis peu.

Sur le retour, vous apercevrez le Château d’en Bas, qui se présente sous la forme d’une ferme au bout d’une allée de peupliers. Au centre de cette exploitation agricole, on retrouve l’ancien château daté de 1551 mais remanié et agrandi au XIXe siècle.

Si vous souhaitez vous restaurer après cette marhce, rendez-vous au Lieu-Dit, à la rue du Carne pour ainsi clôturer votre balade en face du Château d’en Haut.