Une nouvelle vie pour les patios des années 70, rue Bonnemaison à Tournai (vidéo)

Pour rappel, en mars dernier, le projet de rénovation de maisons classées de type architectural “Louis XIV” (1680) dans la rue Marvis avait obtenu le prix Pasquier Grenier.

Cette fois encore, l’expression architecturale de l’ensemble sera préservée. Il s’agit d’un ensemble de 46 habitations sociales construites autour de deux patios, inaugurées en 1971 par la commission d’assistance publique (l’ancêtre du CPAS) de Tournai. Baptisé à l’époque “Le Renouveau”, ce site conçu comme une résidence-service pour personnes âgées a fait son temps et s’est progressivement vidé de ses habitants. Le projet d’Inclusio prévoit d’élargir la typologie et la mixité des logements.

Les deux patios existants seront rénovés et bien sûr isolés, en respectant le geste architectural de départ. Tous les logements n’ont qu’une seule chambre. Certain d’entre eux seront reliés entre eux de manière à proposer des appartements de deux chambres, et une des ailes sera modifiée à l’arrière, de manière à proposer 44 logements aux typologies plus variées au lieu de 46 actuellement.

44 + 29 logements

À côté de la partie existante, un nouvel ensemble comprenant 29 logements sera construit tout au fond des longs jardins d’habitations appartenant elles aussi à la Société d’Habitations de Tournai, pour la plupart en friche. Les immeubles rez +1 et +2 accueilleront une grande variété de logements : une chambre, deux chambres, trois chambres, 100 % PMR pour certaines. “Comme le terrain est en pente, la hauteur de l’ensemble et son gabarit seront similaires à l’ensemble historique. La densité est aussi comparable à celle actuellement, et à celle prescrite en première couronne de la ville. C’est un ensemble immobilier à taille humaine, l’esprit pavillonnaire demeurera, mis nous ne voulions pas tapisser le site de petites maisons “, insiste Isabelle Van Asbroeck, development manager. “Tous les logements seront à loyer abordable, conformément à la vocation d’Inclusio”.

Nous avons aussi appris que dix appartements d’une chambre et cinq appartements de deux chambres seront réservés au CPAS qui sera chargé de désigner les locataires.

©Atelier 2F

En principe, si le dossier suit son cours comme le demandeur l’espère, le permis pourrait être obtenu d’ici la fin de l’année. Les travaux de construction pourraient débuter dans le courant du printemps 2024.

L’esprit architectural d’origine sera préservé

Les plans du nouveau projet ne font pas table rase du site existant. Bien au contraire. “On ne sait pas toujours faire autrement, mais la réhabilitation est toujours l’option privilégiée”, insiste Bertrand Feys. “En matière écologique, c’est une évidence parce que le gros œuvre qu’on ne doit pas faire avec une rénovation a un impact positif sur le bilan carbone d’un projet”.

Par rapport à l’histoire du site, l’architecte tournaisien est aussi très heureux de pouvoir envisager le projet en préservant son esprit voulu par les architectes associés pour ce projet à l’époque de sa réalisation, Jean-Marie Pirson et Jacques Bruyère. “C’est une architecture typique de Jean-Marie Pirson qui fut mon maître de stage, et je suis particulièrement heureux d’avoir l’opportunité de faire revivre son projet”, insiste M. Feys. “Celui-ci est clairement dans l’esprit de l’architecture moderniste nordique, d’inspiration asiatique et japonaise, avec des lignes simples, des espaces intérieurs apaisants… C’est un magnifique site qu’on devine à peine quand on est dans la rue”.

L’esprit des patios et des jardins intérieurs demeurera. ©Atelier 2F

Les normes bioclimatiques passives étaient déjà d’actualité à l’époque, avec des séjours bien orientés, des logements traversants, etc. “Cet aspect sera conservé et renforcé, en remédiant à un défaut majeur : le manque d’isolation. Les logements auront ainsi une nouvelle peau extérieure”.

La conception spatiale de ce type d’architecture, très fonctionnelle, rend les transformations peu évidentes. “Les espaces sont très petits, ils font six mètres sur huit et c’est compliqué de toucher aux murs porteurs. Proposer des appartements plus grands, en réunissant trois logements pour en faire deux, peut se faire grâce à une approche de rénovation par petites touches, c’est quasiment un travail de couture”.

L’esprit des patios et des jardins intérieurs sera aussi préservé. “Les coursives seront semi-privées et semi-publiques de manière à donner une certaine intimité aux logements. Des espaces de cheminement piétons seront créés dans les jardins intérieurs”.