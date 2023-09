Antoing : la Maison rurale de Fontenoy divise

En novembre 2020, l’achat de l’ancienne menuiserie Durieux à Fontenoy (260 000 €) était inscrit au budget de la Ville. L’objectif était d’y créer une Maison de village via l’opération de développement rural. Le projet est revenu jeudi soir sur la table des élus du Pays blanc. Il était proposé au conseil communal d’approuver une convention relative à l’aménagement d’une maison rurale et d’un logement “Tremplin” à Fontenoy. Un logement “Tremplin” est un logement locatif mis à la disposition de jeunes ménages par une commune moyennant un loyer modéré. L’idée est de permettre aux jeunes de faire ainsi des économies et, endéans quelques années, de s’installer définitivement dans la commune en acquérant ou en construisant un logement. Une partie du loyer versé est restituée aux jeunes locataires en cas d’achat ou de construction d’un logement dans la même commune. C’est cette restitution qui constitue l’originalité fondamentale du système. L’objectif est donc de garder et de fixer à long terme des jeunes au sein de la commune. “Sur base de cette convention, une avance de 20 000 € nous sera octroyée pour la désignation d’un auteur de projet et le lancement de l’étude d’un avant-projet,” a expliqué Mélanie Mory, échevine des travaux. “Que ce soit pour l’aménagement de la place de Maubray ou ici à Fontenoy, on a un souci concernant les desiderata du collège par rapport à la position de la population. Dans cette ancienne menuiserie, les habitants ne veulent pas d’extension de l’école, ni de musée de la bataille de Fontenoy, ni de magasin. Je vous rappelle que ce sont nos projets, pas ceux de la Fondation rurale de Wallonie. Certains citoyens ne s’y retrouvent plus par rapport à ce qu’ils avaient proposé !”, est intervenu Samuel Vincent (UCA).