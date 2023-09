Des coupures de courant à répétition dans l’entité de Rumes

Toute la commune reliée à l’électricité par un câble

Le conseiller communal est revenu sur les différents incidents de cet été. “En juillet, il y a eu une explosion dans la cabine qui alimente Taintignies depuis Wez, et cela a eu pour conséquence que l’alimentation de toute l’entité a dû être basculée vers la cabine de la rue de l’Aventure et sur le câble Marquain-Rumes récemment installé par l’AIEG. Le 10 août, ce câble principal a été endommagé par un entrepreneur effectuant des travaux de terrassement. Si un recours à des groupes électrogènes a été envisagé en raison de la cabine HS et du câble endommagé, une solution de secours a finalement pu être mise en place via Ores. Les réparations au niveau du câble ont été réalisées le lendemain.” Un troisième incident sur le réseau s’est produit le 14 août, vers 20 h. “Les agents se sont rendus sur place, ont effectué des manœuvres et des vérifications usuelles, relate Gilles De Langhe. Après avoir réenclenché la cabine de la rue de l’Aventure, tout semblait fonctionner correctement. Ce déclenchement pourrait être dû à un pic de charge, causé par le fait que toute l’alimentation de la commune de Rumes était concentrée sur une seule source ou par à un défaut dans le réseau Ores.”

Trop de panneaux photovoltaïques ?

Ces incidents inquiètent quelque peu les élus quant à l’état et à l’avenir du réseau. “Surtout si Brunehaut, qui a un réseau assez vétuste, rejoint l’AIEG dans les prochains mois, ajoute Gilles De Langhe. Il ne faudrait pas que la situation se dégrade encore davantage.” Le bourgmestre s’interroge également sur l’impact des installations de panneaux photovoltaïques sur le réseau. “Ces derniers mois, on a accordé près d’une soixantaine de primes, précise-t-il. Si l’AIEG investit déjà pas mal au sein de l’entité, il faudra veiller particulièrement à cet aspect.”

Des interventions prévues

L’AIEG a communiqué un planning d’interventions en ce mois de septembre, “comprenant la réparation de la cabine de Wez qui a explosé (NDLR : dont certaines manœuvres ont d’ailleurs causé une nouvelle coupure de courant, mercredi), la pose d’armoires de télécontrôle dans certaines cabines, dont celle de la rue de l’Aventure, permettant d’intervenir à distance sur un déclenchement et d’augmenter la rapidité de réaction pour relancer le réseau ou réaliser les réparations nécessaires.”

Le bourgmestre en a profité pour rappeler qu’en cas d’éventuels dégâts électriques ou pertes en raison d’une coupure de courant, le citoyen doit introduire un dossier auprès de son assurance.