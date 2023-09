L’école libre de Templeuve a besoin d’un élève de maternelle pour sauver un demi-emploi

La situation est un peu paradoxale au sein de l’école libre de Templeuve. Si on se réjouit d’une belle rentrée en maternelle, il manque une inscription pour sauver un demi-emploi. “C’est dû au fait que l’on a connu une grosse montée vers la 1re primaire (20 élèves), détaille la directrice, Marie-Pierre Urbain. On n’a donc plus le nombre suffisant pour bénéficier d’un demi-emploi supplémentaire”. Sans inscription en maternelle d’ici le 19 septembre, une institutrice risque donc de perdre des heures. Du moins pour une vingtaine de jours. “Nous avons effectivement un petit qui rentre le 1er octobre. Mais ce sera trop tard par rapport à ce que prévoit la circulaire ministérielle. C’est un peu ubuesque. Car on impose un élève de maternelle à avoir huit demi-jours de présence pour que son inscription soit officielle. Par contre, en primaire, le gamin est comptabilisé dès son premier jour d’école… Si la règle était la même partout, on n’aurait aucun souci.