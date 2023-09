Les bourgmestres de Wallonie picarde s’opposent à la délocalisation de l’Onem à Mons

Le 30 août dernier, nous avons évoqué le plan de restructuration, guidée par des restrictions budgétaires, en cours de réflexion à l’Onem qui avait fait réagir le syndicat de la CGSP qui déplorait que “des régions entières ne seraient plus desservies.” Bien que l’ONEM dément l Les bruits de fermetures des bureaux du Hainaut occidental, les élus de Wallonie picarde réclament au plus vite un maximum de clarté sur la situation.

Alors que l’Onem justifie sa position par la nécessité de s’adapter aux nouvelles organisations de travail depuis la crise Covid, les élus de Wallonie picarde considèrent que cela ne peut en aucun cas se faire au détriment du service aux citoyens. Ils jugent cette situation d’autant plus “inacceptable” qu’elle touche de plein fouet “un public déjà fragilisé et qui risque de voir sa situation se détériorer davantage”.

Les élus pointent notamment une mise à mal de l’accès aux services publics, un accès déjà rendu compliqué par des horaires fortement réduits (le bureau de Tournai est accessible que les mardi, mercredi et jeudi matin… et cela uniquement sur rendez-vous ; à Mouscron, deux jours d’ouverture seulement, le mercredi et le jeudi matin), un “manque de considération flagrant” pour le personnel en place, une méconnaissance des spécificités de la Wallonie picarde, des impacts négatifs sur l’économie locale et enfin une pression accrue sur les centres publics d’action sociale.

Face à cette situation, le Bureau de la Conférence des bourgmestres et élus territoriaux de Wapi tient à marquer son entière et totale solidarité à l’égard du personnel des sièges de Tournai et de Mouscron et plaide pour le maintien des bureaux de chômage de l’Onem sur le territoire de la Wapi.

”C’est pourquoi, le Bureau de la Conférence des bourgmestres et élus territoriaux de Wallonie picarde ne manquera pas d’interpeler le ministre de tutelle Pierre-Yves Dermagne ainsi que l’Administrateur général de l’Onem, Jean-Marc Vandenbergh”, précisent Paul-Olivier Delannois, Brigitte Aubert, Saskia Bricmont, Jean-Luc Crucke, Bruno Lefèbvre et Vincent Palermo, les membres du bureau.