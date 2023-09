Cyril Montois et Karolina Kraus reprennent le Delhaize de Tournai, Vincent Duchâteau celui d’Ath

Sept d’entre eux exploitent déjà un ou plusieurs autres magasins Delhaize. C’est le cas du Frasnois Vincent Duchâteau qui va reprendre le Delhaize d’Ath. Sept autres repreneurs sont déjà des collaborateurs de Delhaize, dont le Tournaisien Cyril Montois.

Avec sa compagne, Karolina Kraus, M. Montois va reprendre le Delhaize de Tournai (au sein du centre commercial les Bastions) dont il a été sous-directeur pendant sept ans. "Après avoir été engagé par le Groupe Delhaize, à 23 ans, j’ai été sous-directeur de plusieurs magasins, notamment à Hornu, Mouscron, Ath… Le groupe m’a envoyé à Tournai en 2016 au moment où le magasin s’apprêtait à subir d’importants travaux de rénovation et d’agrandissement", nous dit M. Montois, devenu sous-directeur du magasin d’Ath en janvier dernier. Il est très heureux de revenir dans sa ville à laquelle il dit être fort attaché (ancien élève à l’école des Frères, il a été un moment président de l’Association Royale des Anciens de l’établissement) et en particulier dans un magasin qu’il connaît par coeur. "Beaucoup de membres de ma famille ont travaillé là. Je fréquente le magasin depuis quinze ans, et je connais donc toute l’équipe. Car avant d’y être engagé, j’y ai travaillé longtemps comme étudiant".

Avec sa compagne, l’idée de se lancer dans l’aventure d’entrepreneur indépendant a fait progressivement son chemin. "C’est devenu comme une évidence. Je pense qu’on est bien placés pour écrire une belle histoire dans notre ville, et je suis heureux que Delhaize fasse confiance à de jeunes candidats comme nous"

Pratiquement, la reprise du magasin tournaisien se fera dans le courant des prochains mois, d’ici la fin de l’année en principe ou au tout début 2024, après une période de turbulences à l’échelle du groupe Delhaize. "Je pense qu’après une longue période faite d’incertitudes, on va pouvoir rassurer l’équipe qui sait à présent avec qui l’avenir du magasin se fera".

La semaine de l’annonce du groupe Delhaize va être extrêmement chargée pour Cyril (34 ans) et Karolina (30 ans). "Samedi, en effet, on va se marier", sourit Cyril.

Vincent Duchâteau, un multifranchisé convaincu par le terroir

Nous avons donc aussi appris lundi que le Delhaize d’Ath sera repris par Vincent Duchâteau. Le Frasnois est ce qu’on peut appeler dans le métier un multifranchisé: il possède déjà plusieurs magasins (Tom & Co, Proxy et AD Delhaize) en Hainaut. En 2020, il ouvrait non sans fierté son premier Proxy Delhaize dans son village, route d’Hacquegnies.

M. Duchâteau est convaincu des valeurs du "consommer local". Fin 2022, il faisait partie d’un groupe d’investisseurs à la tête du redéploiement de la coopérative Corprosain.

Vincent Duchâteau va reprendre le Delhaize d’Ath. ©EdA

"Je suis convaincu que dans l’avenir, on va, par la force des choses, vouloir et devoir consommer localement. (...) On doit soutenir les agriculteurs et tous ces gens pour ne pas devenir une diagonale du vide, comme il en existe une en France, se tourner vers notre terroir pour éviter cela", avait-il confié à notre journalistes lors de l’ouverture du Proxy Delhaize de Frasnes-lez-Buissenal. Plus récemment, en juin 2023, Vincent Duchâteau avait repris avec Benoît De Belder (de la Jardinerie de Belœil) l’activité d’affinage (ainsi que le magasin) de la fromagerie Jacquy Cange.

32 magasins en tout en cours de transformation

Avec l’annonce des 15 premiers magasins le mois dernier, 32 magasins Delhaize sont maintenant en cours de transformation afin d’être repris par des entrepreneurs indépendants. L’ouverture de cette deuxième série de supermarchés en tant que supermarchés Delhaize indépendants est prévue dans le courant des mois de novembre, décembre 2023 et janvier 2024. "Ces reprises s’inscrivent dans le cadre du plan de l’enseigne visant à renouer avec la croissance des 128 supermarchés en gestion propre", indique ce lundi le groupe Delhaize par voie de communiqué.

Les nouveaux partenaires affiliés sont donc tous de véritables entrepreneurs, qui nourrissent une passion pour Delhaize, les collaborateurs et les clients, tout en ayant une grande confiance dans l’avenir de la chaîne de supermarchés. " Comme d’habitude, nous les accompagnerons de façon intensive ces prochaines semaines, afin de garantir le succès de la reprise de leur nouveau magasin".

Les 17 supermarchés cités seront transformés au cours des prochaines semaines, passant de supermarchés en gestion propre à des supermarchés Delhaize indépendants. " La transformation d’un supermarché en gestion propre en un magasin indépendant nécessite beaucoup d’efforts. En moyenne, la période de transition dure environ une dizaine de semaines, lors desquelles de nombreuses choses doivent être accomplies, que ce soit sur le plan administratif, technique, ou informatique, par exemple ", explique Delhaize.