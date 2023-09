Le tourisme à Tournai est-il un long fleuve (trop) tranquille?

Depuis lors, Sylvie Lietar - échevine qui a le tourisme dans ses attributions - et Eva Demeulemeester - directrice du Centre de tourisme - ont eu le temps de remettre la cathédrale au milieu de la ville et de nous consacrer un peu de temps pour répondre à cette interrogation : quel avenir pour le tourisme à Tournai?

Wallons, Flamands, Français

Le bilan de l’été 2023 se résume par : une petite augmentation globale, plus prononcée dans la fréquentation des musées (+40% pour certains d’entre eux). On peut relever le retour des Américains, Japonais et même Australiens, mais c’est marginal au regard des trois principaux groupes cible : les Wallons (38% des visiteurs), les Flamands (23%) et les Français (21%). Les motor-homes (7 emplacements occupés en moyenne chaque jour) et la halte nautique sont deux autres aspects à sortir du lot.

L’événement qui fait défaut

Le Carré Janson, "vedette" de la saison touristique 2024 de la Ville de Tournai ? ©EdA

Si les atouts (bien connus) de la cité restent des valeurs sûres, il n’en demeure pas moins que le tableau manque de "piment" : "Le Carré Janson devrait constituer un point fort de la prochaine saison", relève Sylvie Lietar, "même si l’infrastructure ne sera pas entièrement opérationnelle, elle représentera un plus pour le tourisme en ville, associé à la cathédrale, Les quais et le pont des Trous - celui-ci suscite un grand intérêt depuis sa restauration -, constitueront les autres axes majeurs. Toutefois, on sait ce qu’il en est du beffroi et du musée des Beaux-arts".

L’exemple de Mons est néanmoins explicite à ce sujet : le meilleur moyen de "booster" l’attractivité d’une ville reste l’organisation d’un événement majeur (85.000 visiteurs à l’expo Miro aux Bx-Arts de Mons!).

"Mettre sur pied un tel rendez-vous constitue un défi majeur", relève d’abord Eva Demeulemeester, "Cela nécessite de réunir des œuvres majeures, avec tous les problèmes de sécurité que vous imaginez". Et de toute façon, comme le pointe avec fatalisme la directrice du Tourisme, "Nous ne disposerons d’un lieu susceptible d’accueillir un tel événement qu’au terme des travaux du musée de Beaux-arts".

Une priorité politique?

En attendant, il faut "faire avec", comme il faut faire avec la capacité hôtelière limitée de la ville : "qui est ce qu’elle est!" ne peut que constater la directrice avec un petit sourire crispé, "heureusement, nous pouvons compter sur des alternatives tels les logements chez les particuliers, gîtes, Airbnb". Bref, le tourisme à Tournai tient davantage du "long fleuve tranquille" que du thriller à rebondissements.

Est-ce à dire qu’il ne figure pas (plus) dans les priorités politiques de l’équipe en place à l’hôtel de ville ? "Honnêtement, je vous assure que personne au collège ne remet en cause les ambitions touristiques de la Ville. Nous sommes persuadés que la richesse patrimoniale de Tournai doit rester un axe majeur de son rayonnement et qu’il reste une source de richesse, au propre comme au figuré".