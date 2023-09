Péronnes : La piste de BMX sera dotée d’un véhicule tout-terrain médicalisé

"C’est un véhicule qui permettra d’une part d’aider la personne qui travaillera sur le site, notamment pour le transport de fin gravier, afin de reboucher d’éventuels trous. Ce tout-terrain pourra éventuellement aussi être utilisé pour aller rechercher un blessé sur le site. Le véhicule sera immatriculé", a expliqué le bourgmestre Bernard Bauwens.

"Ce point vient ici sans vision globale. Qu’en est-il du devenir de ce site dans l’avenir ?", a demandé le conseiller Samuel Vincent (UCA). "On en parlera le mois prochain", assuré le mayeur. "Il faudra que ce véhicule soit bien adapté pour le transport d’un blessé. Il faut qu’il soit médicalisé", a insisté Marc Soenens (GO). "Il sera impossible à une ambulance ou à un SMUR de circuler sur le site. L’objectif est que les secouristes arrivent sur place, puis montent dans notre véhicule tout-terrain et se rendent là où se trouve la personne blessée. C’est aux secouristes qu’incombe la tâche de stabiliser et de soigner le blessé. Le véhicule sera prévu pour", a précisé le bourgmestre. "L’inauguration du site est prévue pour le mardi 7 novembre. D’ici là, il restera à bétonner le plan incliné et à effectuer le raccordement. Enfin, il faudra homologuer le site", a précisé Bernard Bauwens. Ce point a été voté à l’unanimité.

Une sono mobile

Un autre marché public avait trait à l’achat de matériel de sonorisation pour les rues d’Antoing. "Suite à l’absence d’offre, il est proposé au conseil de relancer ce marché et de reporter la date d’installation pour le 30 juin 2024 au plus tard. Il s’agit d’une procédure négociée sans publication préalable. Cela concerne diverses activités dont la braderie ou le marché de Noël", a expliqué Bernard Bauwens.

"Ne pourrait-on pas y inclure un avenant afin de pouvoir amener ce matériel sur la place de Maubray lors de festivités ?", a demandé Jean-Bernard Vivier (GO).

Le bourgmestre a assuré que les autorités adapteraient le cahier des charges pour le prévoir et que si c’était possible et que l’équilibre était atteint, ce projet serait pris en charge par le budget communal 2024. Ce point a fait l’unanimité.

Enfin, pour le service des travaux, deux marchés publics ont aussi été unanimement approuvés.

L’un concerne l’achat d’une tondeuse autoportée frontale, l’autre l’acquisition d’un broyeur de végétaux de 18 cm de section. "La tondeuse est plus performante que la précédente", a assuré le mayeur. Michel Mahieu (GO) s’étant plaint d’un manque d’entretien devant son domicile, et ce depuis un an… "Les ouvriers prennent aussi leurs congés. Ils y ont droit. Pour les entretiens, on privilégie la sécurité", a dit l’échevine des travaux Mélanie Mory.