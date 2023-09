Plus de 200 exposants, provenant d’une quinzaine de pays, 33 hectares de terre mobilisés, plus de 10 000 visiteurs attendus, pour suivre par exemple les 12 arracheuses en démonstration ou les 6 lignes de stockage qui tourneront en permanence: Potato Europe, qui se tient ces mercredi et jeudi à la périphérie de Tournai (Kain), mérite le titre de "Libramont de la pomme de terre" !

Le site devrait accueillir environ 10.000 personnes en deux jours. ©EdA

Soyons clair, le rendez-vous s’adresse d’abord et avant tout aux professionnels du secteur. Le jardinier qui souhaiterait y dénicher des conseils afin de perfectionner la culture de ses 4 rangées de patates risque de se sentir dans la peau d’un Lilliputien au pays des Gulliver du tubercule.

Douze arracheuses seront notamment en action. ©EdA

Déambuler au gré des tonnelles, tentes, chapiteaux et au milieu des engins agricoles plus imposants les uns que les autres donnent d’emblée le sentiment d’un autre monde, hyper professionnel et international. Certes, le néerlandais est très présent au sein des stands en cours de montage, avec même un pavillon national pour les Pays-Bas, mais l’anglais est également dominant et le français ne se défend pas trop mal.

"Avec la météo que l’on nous promet toute cette semaine, les choses se présentent au mieux, confie Michel Christiaens, secrétaire général de Fedagrim (organisatrice de l’événement), les démonstrations pourront s’effectuer dans les meilleures conditions. Les échos auprès des exposants s’avèrent aussi très positifs quant au succès de foule que l’on peut attendre. Potato Europe se tient toujours environ 3 semaines avant le grand début de l’arrachage, donc les gens du secteur sont pleinement mobilisés et en attente de découvrir les dernières informations, évolutions…"

Ceci étant, même si les visiteurs évoluent dans un environnement très mécanisé, voire numérisé, il y a toujours une place pour l’humain…

La preuve sur le champ

Potato Europe à Kain offre notamment l’occasion aux firmes de faire valoir la qualité et les résultats tangibles de leurs produits (variétés, engrais, produits phytos, etc.) et ce, sous la supervision du Carah de Ath. ©EdA

Au centre de l’immense plaine, avec un petit côté un peu anachronique, il faut bien l’avouer, quelques personnes s’évertuent à arracher les mauvaises herbes entre les plants de pommes de terre, à soigner l’aspect de parcelles méticuleusementdélimitées, dénommées et donc entretenues: "Il s’agit de plates-formes réservées par des firmes afin d’y présenter des essais de variétés, d’engrais, de produits phytos", explique Benjamin Couvreur, ingénieur agronome responsable des essais de plants de pommes de terre auprès du Carah (Ath), "le principe est simple: dans une parcelle, on plante par exemple 2 rangées "témoins" (sans traitement), puis deux autres de la même variété mais traitées avec tel engrais, puis deux autres avec un autre engrais et donc au final, les firmes peuvent illustrer auprès de leurs clients les résultats obtenus avec telle variété, tel produit phyto, tel régulateur de croissance, en termes de calibres, de rendement, etc.".

Le Carah (Centre pour l’Agronomie et l’Agro-industrie de la Province du Hainaut) réalise ces essais tout au long de l’année dans ses installations athoises et intervient de manière tout à fait exceptionnelle au sein de cet événement (excusez-nous d’avance pour cette chute lamentable) qui réunit le gratin de la pomme de terre…