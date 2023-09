Tournai : La braderie va réinvestir la rue Royale et retrouver des puces (vidéo)

Ce dernier a toutefois dû, à plusieurs reprises, s’adapter à certaines réalités de terrain comme les nombreux chantiers qui ont jalonné son existence. Le dernier en date - le réaménagement de la rue Royale - a empêché les camelots de s’installer dans cette artère importante durant deux années de suite, à partir de l’édition 2021.

Tant bien que mal, les organisateurs répartirent alors les différents stands dans les autres rues traditionnellement occupées par la braderie.

Nous évoquons ici la journée du lundi qui voit se mêler aux commerçants tournaisiens de nombreux ambulants venus des quatre coins du pays mais aussi, à raison de 30% d’entre eux, du Nord de la France.

Car, pour les commerçants locaux, la braderie commencera en réalité dès le vendredi 8 septembre et se poursuivra jusqu’au lundi soir.

Via la rue des Campeaux vers la rue de Pont

Dès lundi prochain, les étals pourront donc à nouveau investir la rue Royale sur toute sa longueur.

Un autre chantier vient cependant, une fois encore, perturber l’organisation cette année ; à savoir, la fermeture d’une portion de la rue de Pont (pour cause de réfection du revêtement). "Tenant compte de ce chantier et pour permettre aux visiteurs d’effectuer une boucle, nous avons sollicité l’autorisation de pouvoir placer des ambulants dans la rue des Campeaux afin de rejoindre la partie de la rue de Pont qui n’est pas en chantier, nous expliquent de concert Robert Delvigne et Michel Leclercq, respectivement président et administrateur de Tournai Commerces, l’ASBL organisatrice de l’événement.

"Au total, c’est un circuit de près de 2,5 km jalonné par près de 250 ambulants que nous proposons aux visiteurs", poursuivent nos deux interlocuteurs.

Un parcours qui conduira également les chalands vers la Grand-Place où se tiendra un mini salon de l’auto auquel sept concessionnaires locaux ont d’ores et déjà promis de participer avec une bonne trentaine de véhicules neufs d’une quinzaine de marques différentes.

En fanfare avec Fantasia

Qui dit braderie, dit animations diverses. À ce titre, on notera la participation d’une fanfare de Bouvignies - Fantasia - qui déambulera dans les rues entre 11 h et 18 h. Les organisateurs annoncent également une animation surprise en fin de braderie - sans dévoiler laquelle, c’est le principe même de la surprise… - afin de ramener le public qui traînerait encore entre les étals vers la Grand-Place où il pourra aller se rafraîchir en terrasse.

Autre nouveauté qui fut en réalité lancée l’an dernier: un marché aux puces sera également proposé en même temps que la braderie et cela, dans des rues où il est difficile de placer des ambulants sans gêner les commerces locaux, soit dans les rues de l’Yser, Tête d’argent, aux quatre Coins Saint-Jacques et dans la rue du Cygne.

Outre les commerçants tournaisiens qui prendront part active à la manifestation, les représentants du secteur Horeca seront également de la partie.

Deux plats seront particulièrement mis à l’honneur pour la circonstance: l’Américain et les moules, le tout accompagné de frites, bien évidemment.

Des lunettes et des moules pour le Lions Club Cathédrale

Le Lions Club Tournai Cathédrale organise sa 6e collecte de lunettes à l’occasion de cette braderie. Environ 1000 paires devraient être récoltées sur place. Elles seront ensuite expédiées au Havre pour y être triées, nettoyées, étalonnées, identifiées et mises en sachet afin que les médecins puissent rapidement répondre aux besoins examinés.

Cinq millions de paires venues de toute l’Europe y sont recyclées à destination de l’Afrique et de l’Amérique du Sud pour des populations qui n’ont pas les moyens de s’offrir une deuxième paire d’yeux.

Richard Paris,, Past Gouverneur du District 112 D (Wallonie) 2014/2015, et Fernand Morsa , Président du Lions club Cathédrale de Tournai ©EdA

Les besoins sont grands car une partie importante de la population de ces pays, qui ne bénéficie, pour survivre, que d’un euro par jour, n’a pas les moyens d’acheter des lunettes, alors qu’en raison des conditions climatiques et économiques, elle souffre, plus que d’autres, de déficiences visuelles.

La lutte contre la cécité dans le monde est une des priorités du Lions International.

En Belgique, cette année, la détection du diabète est également une action majeure.

Le Lions Club Tournai Cathédrale disposera d’un stand à la rue Royale, à l’angle de la rue Beyaert, où les membres du club accueilleront toute la journée les visiteurs, qui pourront y déguster des moules-frites au prix de 22 €.

300 kg de moules seront préparées par Yves Dekegeleer, le maître queux du club.

Grâce aux différentes actions entreprises par le club tournaisien, comme sa participation à la braderie, les colis de Noël, la vente de fraises et le gala cinéma - qui, cette année, a accueilli 700 cinéphiles - le Lions Tournai Cathédrale distribue quelque 25 000 € aux différentes œuvres.

L’année commence donc sur les chapeaux de roue pour le nouveau président Fernand Morsa, qui succède à Jean-Paul Dachy.

Il reste encore quelques places pour le marché aux puces du lundi. Renseignements au 069/21 36 41 ou 0475/30 39 83.