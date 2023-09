Clémence de Warcoing est candidate à l’émission Le Meilleur Pâtissier : “Montrer que tout est possible, malgré le handicap” (photos-vidéo)

Rencontre avec cette jeune pâtissière de 24 ans et originaire de Warcoing (Pecq) qui devrait marquer de son empreinte cette 12e édition de par ses pâtisseries gourmandes, créatives et minutieuses, mais aussi sa personnalité pétillante. Atteinte d’achondroplasie, de sa différence, Clémence en a fait une force !

Clémence, comment est née cette passion pour la pâtisserie ?

Tout a commencé il y a 6 ans lorsque j’ai réalisé mon premier gâteau cake design pour les 70 ans de ma grand-mère et que j’ai vu la joie et la fierté dans ses yeux en le découvrant. C’était d’autant plus émouvant et fort pour moi que c’est à ses côtés que j’ai pris le goût pour la cuisine et mis la main à la pâte dans la pâtisserie avec des tartes ou son fameux gâteau au chocolat ! De fil en aiguille, je me suis prise de passion pour la pâtisserie. J’ai appris les techniques par moi-même, en regardant des vidéos et des sites sur internet. J’ai commencé en faisant des gâteaux pour mes proches, et maintenant d’autres personnes m’en commandent, grâce au bouche-à-oreille et aux réseaux sociaux. Me retrouver au Meilleur Pâtissier… c’est un rêve ! C’est un accomplissement et une fierté personnelle d‘avoir eu cette chance incroyable !

Pourquoi avoir posé votre candidature pour l’émission ?

J’y pensais déjà depuis 3-4 ans parce que j’avais envie de me lancer un défi personnel, pour montrer mes créations, prendre confiance en mes capacités de pâtissière et continuer à m’améliorer. J’ai présenté ma candidature pour la 10e saison, mais je n’ai pas été retenue. L’année dernière, j’avais été sélectionnée pour le casting, mais j’ai eu le covid, et je n’ai pas pu me présenter le jour J. Finalement, je débarque dans l’aventure pour la 12e saison.

Quelle est votre spécialité en matière de pâtisserie ?

Je me suis spécialisée dans le cake design pour les anniversaires, les mariages, les baby shower… À côté des pièces montées pleines de couleurs et originales, je réalise aussi des cakes numbers, des biscuits, des macarons, etc. Ce qui m’intéressait aussi dans le Meilleur Pâtissier, c’est de me confronter à une pâtisserie plus classique, autre que le cake design, mais que l’on peut revisiter de manière créative, avec sa personnalité. L’émission permet aussi de se confronter à des pâtissiers professionnels, de renom, et tous leurs conseils ont été bons à prendre. C’était incroyable de pouvoir les rencontrer, tout Cyril Lignac et Mercotte !

Que retenez-vous de cette expérience ?

Les rencontres bien évidemment avec tous les autres candidats. Ce n’est pas exagéré de parler d’une deuxième famille en évoquant le Meilleur Pâtissier ; nous restons d’ailleurs encore en contact. C’est une expérience inoubliable ! Sur le plan professionnel, j’ai acquis une méthode de travail parce que lorsqu’on nous donne deux heures pour réaliser un gâteau, ce n’est pas dix secondes de plus ! D’ailleurs, cela a failli me jouer des tours parce que je voulais parfois en faire un peu trop…

Votre participation, c’est aussi montrer que le handicap ne doit jamais être un frein à la vie…

Tout à fait ! En plus de vouloir repousser mes limites, j’avais envie de montrer que tout est possible et réalisable lorsqu’on est passionné et que l’on a envie d’y arriver. J’espère ainsi inspirer les autres à poursuivre leurs rêves, peu importe les obstacles. On a qu’une vie, et elle est courte, il faut en profiter ! Ce n’est pas parce qu’on a un handicap qu’il faut s’arrêter de vivre… au contraire ! Cette aventure, je l’ai vécue comme les autres candidats, sans traitement de faveur, à l’exception d’un plan de travail adapté à ma taille.

Quels sont vos projets ?

Actuellement, je suis en reconversion professionnelle, Après des formations en secrétariat, tourisme et immobilier, et avoir vécu plusieurs expériences professionnelles, je me suis rendu compte que c’était dans la pâtisserie que je m’épanouis pleinement. J’ai donc envie d’en faire mon activité principale, et de partager ma passion pour la pâtisserie par des ateliers pour les enfants, mais aussi pour les personnes handicapées. J’ai aussi le projet d’ouvrir d’ici un an ou deux mon propre atelier de pâtisserie, et par la suite ma propre boutique de pâtisserie. Pour cela, je dois passer le jury central pour obtenir l’accès à la profession de boulanger-pâtissier. Le Meilleur Pâtissier est en tout cas un beau tremplin pour vivre ma passion…