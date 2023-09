Plus de migrants demandent l’asile mais "l’État belge ne respecte pas leurs droits", déplore la Plateforme pour l’Interculturalité à Tournai

Zoé Masquelier, coordinatrice du centre d’accueil de jour pour personnes exilées en transit (le réPIT), se réjouit de voir que de plus en plus de migrants en transit, prêts à prendre tous les risques, au péril de leur vie, pour rejoindre l’Angleterre, optent pour l’introduction d’une demande d’asile en Belgique. "Nous ne les obligeons bien évidemment pas, c’est leur choix, insiste-t-elle. Mais pour qu’il le fasse de manière éclairée, au sein de la Plateforme pour l’Interculturalité de Tournai et du réPIT, nous les informons sur les risques de la traversée, mais surtout sur leurs droits s’ils sollicitent la protection internationale en Belgique et sur l’accompagnement que l’on peut leur offrir dans leurs démarches. Toutes les demandes qui ont été introduites ont obtenu un avis favorable, notamment parce que l’Erythrée, dont sont originaires bon nombre d’entre eux, est considéré comme un pays à haut taux de protection."

Les limites de la politique migratoire européenne

Mais cela reste une faible minorité… "Un ou deux sur dix, c’est déjà ça ! On ne peut rester insensible lorsqu’on apprend que des migrants ont perdu la vie en mer… On a toujours peur de découvrir que l’une des victimes est passée par chez nous. Maintenant, certains restent obnubilés par l’Angleterre parce que leur famille y est déjà ou d’autres raisons ; c’est leur droit et on le respecte, en continuant à les accueillir au réPIT où ils peuvent se reposer, recevoir une aide matérielle mais aussi un accompagnement social et juridique. Il y en a également qui n’ont tout simplement pas le choix…"

La coordinatrice de la plateforme pour l’interculturalité pointe du doigt les limites de la politique migratoire européenne, et de la procédure Dublin. "Lorsque les migrants arrivent en Grèce, en Italie ou en Espagne, les autorités locales prennent les empreintes, explique Zoé Masquelier. Dès lors, ils sont contraints d’y introduire une demande d’asile, et uniquement dans le pays qui a enregistré, en premier cette demande… Ils se retrouvent ainsi coincés parce qu’ils savent que dans ces pays, ils ont très peu de chance d’y obtenir le statut de réfugié… Même si finalement ils aimeraient pouvoir rester en Belgique, ce n’est pas possible… on va leur dire de voir avec le pays qui est responsable de leur demande ! Sans compter les conditions d’accès et de séjour en Angleterre, et l’obligation d’un Visa, et qui les obligent à passer par la mer…"

"Vers une nouvelle catégorie de SDF"

Zoé Masquelier craint également que l’annonce de la secrétaire d’État à l’Asile et la migration Nicole de Moor (CD&V) de ne plus accueillir temporairement les hommes seuls dans le réseau d’accueil des demandeurs d’asile mette à mal tout le travail opéré par l’équipe de la PIT. "C’est un véritable croche-pied et un violent coup de poing dans le ventre qu’elle nous fait ! On ne peut pas croire que la Belgique prenne une telle décision, et ne respecte pas les droits des êtres humains ! Comment donner de l’espoir et l’envie à quelqu’un d’introduire une demande d’asile s’il sait qu’il va de toute façon se retrouver à la rue, sans possibilité de travailler ou de se former, sans rien… alors qu’il a droit à une aide matérielle: un endroit où dormir, des repas, des vêtements et un accès aux sanitaires ! Déjà avant cette annonce, nous avons eu un cas où la personne est restée SDF tout le temps de la procédure… Cela ne va pas s’arranger ! Les structures pour les sans-abri sont déjà saturées. Avec cette mesure, la secrétaire d’État va créer une nouvelle catégorie de SDF avec toutes les fragilités de la vie en rue que l’on peut craindre comme les assuétudes, la délinquance, etc."