”Une période intensive de campagnes électorales nous attend et nous souhaitons préparer un projet politique fort pour notre région avec les membres, les sympathisants et les citoyens”, indiquent les co-présidents. “Nous continuerons aussi à soutenir nos nombreux mandataires et élu.e.s en WaPi et accompagnerons nos locales Écolo pour assurer la victoire des Verts aux élections”.

En WaPi, rappelle la nouvelle équipe, les Écologistes comptent une Secrétaire d’État (Marie-Colline Leroy), une ministre en Fédération Wallonie-Bruxelles (Bénédicte Linard), une députée européenne (Saskia Bricmont), un député fédéral (Louis Mariage), un député régional (Laurent Agache), deux bourgmestres (à Enghien et à Pecq), 18 échevins, 38 conseillers communaux, 21 conseillers CPAS et trois conseillers à la Province.