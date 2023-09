Pas de feu d’artifice d’ouverture pour la foire de septembre à Tournai, mais bien pour la fermeture (vidéos)

C’est d’ailleurs en ce sens qu’Anthony Mastrovalerio, président de la section wallonne de l’Union des industriels forains de Belgique et du comité de promotion de la foire de Tournai, avait contacté un artificier et passé commande pour ce prochain samedi et pour le 23 septembre. En prenant soin, tout comme il le fit pour la première fois l’an dernier, de privilégier des feux à bruit contenu afin précisément de limiter les nuisances pour nos amis les animaux.

Prévenu de cette décision tardive moins d’une semaine avant le début de l’événement, le président a bien dû se résoudre à recontacter l’artificier pour annuler l’une de ses deux prestations. Au préalable, Anthony a pris le temps de contacter un maximum de forains afin de savoir lequel des deux feux ces derniers souhaiteraient préserver ; c’est celui prévu pour la fermeture qui a remporté la majorité des suffrages.

Celui-ci sera donc tiré vers 22 h, le samedi 23, soit la veille du dernier jour de foire qui, lui, sera plus spécifiquement dédié aux familles auxquelles les forains proposeront des tarifs réduits.

Près de 50 métiers sur l’esplanade

Pour le reste, on retrouvera, dès ce samedi et jusqu’au 24 septembre donc, une foire traditionnelle avec une cinquantaine de métiers jalonnant l’esplanade de l’Europe, avec le célèbre VMAXX dont le bras articulé propulse les plus téméraires à une bonne soixantaine de mètres de hauteur. Une attarction que l’échevine des Travaux, Laurence Barbaix avait testée lors de sa venue sur la foire de septembre l’an dernier, petit rappel en vidéo :

Au programme de cette édition 2023, on retrouvera la traditionnelle messe des forains qui sera dite par le pétulant père Alain Goffinet sur la piste des autoscooters, à partir de 10 h 30, le mardi 12 septembre et les animations pour les enfants, le mercredi 13, dès 15 h, avec une déambulation de personnages inspirés du monde des Pokémon.

À côté des animations, il y a aussi cette belle action de solidarité de la part des forains qui, le dernier mercredi de la foire, invitent les enfants des homes de la région à des tours de manège gratuits.

Et pour ceux qui aiment les archives, une inaugruation de la foire de septembre, il y a dix ans déjà :

Foire de septembre, jusqu’au 24 septembre sur l’Esplanade de l’Europe, à Tournai.