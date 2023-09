Après une semaine d’acclimatation, les animaux nés le 3 octobre 2020, ont pu ce vendredi découvrir leur nouveau territoire.

Les trois félins ont été donnés à Pairi Daiza dans le cadre du programme de conservation européen dirigé par l’Association Européenne des Zoos et Aquariums. En effet, le guépard reste une espèce menacée du continent africain. En cause ? Disparition de son habitat à savoir une réduction des grands espaces naturels dont l’animal à besoin pour vivre tout simplement, la consanguinité et le braconnage tant pour sa fourrure que pour sa captivité comme animal de compagnie.

Vous pourrez voir Akili, Safari et Iniko à partir de samedi jusqu’à 19h00 et ce dimanche jusque 20h00.