La commune d'Antoing aura bientôt un directeur financier commun à la ville et au CPAS

Il en ira de même à Antoing dès l’an prochain (les examens de recrutement auront lieu avant la fin de l’année).

D’ici là, c’est M. Vanrossomme qui assurera le travail pour les deux institutions: la retraite attendra donc un peu en ce qui le concerne.

Diminution du nombre d’élus à la CLDR

Concernant l’ASBL Maison du Tourisme de la Wallonie Picarde, Ideta a transmis à la Ville le projet de mise en conformité des statuts avec les dispositions du Code des Sociétés et des Associations (CSA). L’échevine du tourisme, Colette Bocage, a été désignée comme représentante de la commune.

Une modification dans la composition de la Commission locale de développement rural (CLDR) a aussi été soumise à l’approbation du conseil communal. "Une circulaire ministérielle stipule qu’un quart des membres doit être désigné au sein du conseil. Il convient donc de diminuer la composition du quart communal à cinq membres élus (on passera de 10/27 à 5/22). Selon la clé D’Hondt et le fait que chaque parti doit être représenté, la répartition sera de trois PS (Mélanie Mory, Gauthier Dudant et Julien Bauwens), un GO (Fabien Verscheure) et un UCA (Samuel Vincent)", a expliqué l’échevine Mélanie Mory.

Unanimement, le conseil a décidé de lancer un marché public pour l’achat de tableaux interactifs pour l’école de Calonne.

Enfin, dans le cadre du budget participatif de la Ville, le conseil a approuvé une convention de mise à disposition, à titre gracieux, d’un chalet et d’équipement mobilier dans le cadre d’un projet lauréat à Fontenoy.