A Silly, le PS interpelle les édiles et fonctionnaires

Vol de vélos

"Les piétons veulent circuler sur des trottoirs sans risque de tomber et les cyclistes ont le sentiment que la Commune ne presse pas vraiment la police et la SNCB pour enrayer le fléau du vol de vélos" poursuit-elle. "“Cittaslow” promeut la valeur de la mobilité, mais ne doit pas se limiter à des projets-phares." Et de conclure: "Nous pouvons déplorer que les élus fassent l’objet d’attaques sur les réseaux sociaux. Prendre en compte le quotidien des Silliens pourrait limiter ce phénomène."

"Compétences méconnues"

Violaine Herbaux (LB), 1re échevine, fulmine. "Je ne peux pas te laisser sous-entendre que les édiles et élus ne feraient rien alors que nous passons nos journées à écouter nos concitoyens et que nous mettons sur pied de nombreux projets. A fortiori, à propos du parking de la gare que nous suivons depuis sa création. Je te rappelle qu’à la fin du mois, un parking sécurisé sera ouvert à notre demande. En plus, tu défends la mobilité, mais tu t’es toujours opposée au pré-RAVeL"

Antoine Rasneur (Sens), président du CPAS, abonde dans le même sens. "D’abord, il n’est pas correct d’utiliser le conseil pour faire un édito politique. Cela dit, si, en cinq ans, vous n’avez trouvé qu’un seul exemple de mécontentement, c’est la preuve que la Commune est bien gérée."

Jo Devenyn (LB), échevin des Travaux: "Et que proposes-tu lorsque, après de multiples rencontres, un Sillien refuse tout règlement ?"

Éric Perreaux, échevin des Sports: "Le PS a dirigé la Commune pendant vingt ans. En plus, je trouve tes propos injustes et blessants pour les services".

Ingrid Roucloux (Écolo) se veut apaisante. "Nos concitoyens ne connaissent pas toujours les compétences de la Commune qui ne peut pas tout résoudre, comme, par exemple, la gestion du parking-SNCB ou des routes régionales".

Freddy Limbourg (Sens) choisit l’humour pour ramener le calme. "La SNCB n’offre peut-être pas l’exemple le plus probant en termes de diligence et de réactivité…"

Violaine Herbaux, davantage sereine: "Dans l’année à venir, gageons que la politisation des réseaux et propos s’intensifie !"