Des sacs-poubelles plus petits, à Brunehaut ? "Le fond est soudé, ce qui donne cette impression"

Même contenance, solidité et qualité… mais un fond soudé

"Les sacs sont identiques, se défend le bourgmestre Pierre Wacquier. Il s’agit de sacs d’un volume de 60 litres, en polyéthylène, de 30 microns d’épaisseur, avec la même contenance, solidité et qualité. On a gardé les oreilles, par contre le fond est désormais soudé… ce qui donne une impression d’une plus petite capacité, mais ce n’est pas le cas ! On peut mettre la même quantité de déchets dans les deux sacs de 60 litres."

Nadya Hilali a également souhaité revenir sur l’attribution du marché de collecte de déchets. "Ipalle a lancé un marché pour ses différentes communes, et auquel nous avons décidé d’adhérer, explique le bourgmestre. Il s’agit d’un marché de 8 ans qui prendra effet le 1er janvier 2025. Tous les services seront maintenus, dont une collecte en porte-à-porte par semaine."

La conseillère communale se dit sceptique quant au maintien d’une collecte hebdomadaire. "Il n’y a donc pas de réflexion au niveau d’Ipalle de mettre en place les conteneurs à puces ou d’envisager d’autres solutions pour inciter à la réduction des déchets…" "Cela ne remet en rien en question les investissements réalisés notamment pour les PAV, répond Pierre Wacquier. D’ici huit ans, on peut espérer que notre sac-poubelle ne pèse plus que 60 litres d’air… On va continuer à tendre vers le zéro déchet !"