Infographiste, Charlotte a décroché l'or aux EuroSkills: "C’est comme dans un rêve"

Tout se mélange. Vendredi soir, à la fin de la compétition, j’espérais finir sur le podium. L’organisation a appelé les trois premières compétitrices sur la scène de la cérémonie de clôture, le lendemain. Quand j’ai su que j’avais gagné, j’ai eu un blanc de quelques secondes dans ma tête, c’était comme un tourbillon d’émotions.

Être sacrée sous les yeux de sa famille et de ses amis, ça doit rajouter de l’émotion à l’émotion…

Oui. Dans le stade de Gdansk, ça criait de tous les côtés. C’était un moment magique. J’ai encore plus savouré quand j’ai pu retrouver mes amis de la Belgian Red Bears et mon expert Jordan (son entraîneur en infographie). Il est arrivé en courant dans la zone mixte pour me prendre dans ses bras. Je crois que j’ai dû lui dire merci une bonne centaine de fois.

Décrocher la médaille d’or, était-ce réellement une immense surprise ?

Disons que le troisième jour de compétition, rien ne s’est passé comme prévu. J’ai appelé Jean-Claude (le coach mental de l’équipe belge). Son discours m’a reboosté et dans la dernière heure, j’ai rattrapé mon retard pour tout boucler dans les temps.

Et il y a ces scènes de communion avec les supporters et la famille, à la fin du concours…

Un autre moment marquant. Quand le chrono s’arrête, je tombe dans les bras de mes proches et de notre équipe. Je me sens tellement soutenue depuis que j’ai commencé ma préparation. C’est un sentiment incroyable.

Quelle est la suite de ton parcours ?

J’entame ma deuxième année de master en infographie aux Beaux-Arts, lundi prochain. Je m’épanouis vraiment dans ce cursus. J’avais commencé par l’architecture mais j’ai changé de voie au bout d’une semaine. Ce qui me plaît dans le graphisme, c’est de donner vie à une idée. La technique et la création s’entremêlent et ça me convient très bien.

Vendredi, tu expliquais que la médaille n’était qu’un bonus. Au fond, n’est ce pas un peu plus ?

Je ne sais pas, je ne réalise pas encore. Je suis fière de tout ce que j’ai vécu depuis un an. J’ai trouvé des amis et j’ai grandi, professionnellement et personnellement. Tout ce parcours, c’est juste… complètement fou.

Ta maman parlait de ton perfectionnisme. Tu répondais: "oui, à la sauce Charlotte." C’est quoi au fond, la sauce Charlotte ?

Des ingrédients que tout le monde apporte. Mon compagnon Paul, mes parents, mes formateurs. C’est aussi rester soi-même !

Rendez-vous à Lyon pour jouer le titre mondial aux WorldSkills désormais ?

J’aurai dépassé la limite d’âge. Je suis un peu triste de ne pas y participer, mais j’y serai en tant que supportrice des Belgian Red Bears !