Son organisation, du 8 au 24 décembre 2023, avalisée par le collège communal de Tournai, sera assurée par l’équipe du "Marché des CréARTeurs" derrière laquelle on retrouve l’"ASBL Accordéon, moi j’aime".

"Notre spécialité, ce sont les créateurs, mais pendant le marché de Noël nous accueillerons bien entendu des artisans spécialisés dans les métiers de bouche. Il y en aura pour tous les goûts et l’esprit collera à celui d’un marché de Noël où les visiteurs pourront aussi déguster du vin chaud, trouver des saucissons et d’autres spécialités", nous dit Govan Chajia, coordinateur du Marché des CréARTeurs. Des animations, avec une programmation variée, seront organisées pendant la durée du marché, avec des moments plus festifs lors de certaines soirées.

Tant le rez-de-chaussée que l’étage de la Halle aux draps seront occupés. Une cinquantaine d’exposants pourront y prendre place, mais au bout du compte il sera possible d’y croiser bien plus d’artisans et de créateurs car il y aura une tournante pendant les onze jours d'ouverture (deux jeudis, trois vendredis, trois samedis et trois dimanches).

À l’extérieur, l’expérience de l’année passée (un marché de Noël avait été organisé sous un chapiteau d’hiver transparent) ne sera pas rééditée. Mais il y aura bien toute une série d’animations (nous y reviendrons), et une communication commune avec le rendez-vous de la Halle aux draps.

Une bonne expérience d’organisateurs

L’équipe du "Marché des CréARTeurs" a eu l’occasion de faire ses preuves depuis qu’elle anime chaque premier dimanche du mois entre mai et septembre la place du Vieux Marché aux Poteries, au pied du beffroi et de la cathédrale.

Ces deux dernières années, l’événement s’est développé au point de devenir un rendez-vous incontournable des animations du centre-ville.

Le rendez-vous mensuel a dû être annulé à deux reprises en raison des conditions météo ; c’est la raison pour laquelle un dernier Marché des créARTeurs aura lieu le dimanche 1er octobre en même temps que la manifestation "L’Art dans la Ville 2023".

Les inscriptions au Marché de Noël sont ouvertes à l’adresse email suivante: info@marchedescrearteurs.be. La participation financière est de 100€ par journée en semaine et de 125€ par journée en week-end.