Gros changement en matière de stationnement à Tournai: les boulevards vont être mis en zone bleue !

Ce lundi, le collège communal soumettra au vote du conseil communal la modification et l’extension de certaines zones bleues en ville et en particulier sur l’ensemble des boulevards: sont concernés le boulevard Léopold (la bande intra-muros entre la place de Lille et la rue de la Madeleine), le boulevard Bara (côté intra-muros également), le boulevard Lalaing (entre la rue du Chambge et la rue Saint-Martin, toujours sur la bande intra-muros), le boulevard des Combattants (extra-muros cette fois entre la rue d’Amour et la rue des Volontaires) et le boulevard du Roi Albert (la totalité de l’allée centrale).

Le boulevard Léopold sera mis en zone bleue. ©EdA

Le plan de stationnement connaîtra d’autres modifications dans plusieurs rues situées en ville, où la zone payante sera abrogée et mise en zone bleue de deux heures. Sont concernées la rue Morel, la rue du Quesnoy (entre le n°30 et la rue Beyaert) et la rue Saint-Brice (entre les rues Cambron et Pierre Caille).

Des voiries actuellement reprises en zone libre non réglementée, fortement impactées par le phénomène des voitures ventouse, seront elles aussi bientôt en zones bleues deux heures: l’avenue des États-Unis, la rue Tour Cantraine, la rue Fontenoy (y compris sa partie extra-muros), la rue des Volontaires (de la rue Paul Pastur à la rue Morel), la rue Paul Pastur (dans sa partie comprise entre la rue des Volontaires et son n° 121, la rue Léonard Colmant et la rue d’Amour.

"Des arbitrages à faire sur l’espace public"

On s’en doute: ce point fera l’objet d’intenses débats au conseil communal. Jean-François Letulle, échevin de la mobilité, en est bien conscient. Mais la mesure est absolument nécessaire, dit-il. "La pression de l’auto est tellement importante sur l’espace public qu’il y a des arbitrages à faire. On a beaucoup de demandes de la part de riverains pour faire passer leur quartier en zone bleue afin qu’ils puissent y utiliser une carte de stationnement riverain (gratuite)".

Les zones bleues seront élargies dans la ville de Tournai. ©EdA

Pour rappel, dans un conetxte similaire, des rues situées à proximité de la gare ont été mises en zone bleue parce que beaucoup de navetteurs y garaient leur voiture toute la journée. Même chose dans le quartier du CHwapi, Centre hospitalier de Wallonie picarde, autour duquel les rues sont aujourd’hui en zone bleue.

Le long des boulevards concernés par le nouveau règlement, le nombre total de places ne bougera pas, c’est la fonction des places qui évoluera, insiste M. Letulle. "Ce nouveau plan de stationnement a donc pour but de protéger tant les riverains que ceux qui font le choix de payer une carte de travailleurs (dont les conditions d’octroi ont été assouplies". Il s’agit aussi d’anticiper pas mal de travaux que le SPW va mener sur des boulevards de la ville: boulevards des Combattants, des Déportés, Albert, etc. "Là aussi, c’est une mesure prise dans un esprit de bonne gouvernance: les riverains auront droit à une carte riverains pour se garer ailleurs dans le quartier au moment des travaux".

Le stationnement sauvage ne sera pas "légalisé"

Le stationnement plus ou moins sauvage entre les arbres le long de plusieurs boulevards n’est pas concerné par la mise en zone bleue dans la mesure où le stationnement y est aujourd’hui seulement toléré (par le SPW, propriétaire des espaces concernés). Il ne sera donc pas "légalisé" en devenant une zone bleue ouverte au parking.