Mouscron: les élèves du Tremplin cousent au bénéfice du folklore hurlu

Le Syndicat d’Initiative est aussi tombé sous le charme de ces petites hurlues, et a souhaité en voir davantage dans le cortège de cette année. Il a ainsi sollicité l’école pour confectionner de nouveaux costumes qui seront mis en location. " C’est la classe de 6e année qui s’en occupe, ajoute l’enseignante. Les élèves ont 20 heures de pratique professionnelle par semaine, et depuis la rentrée, nous travaillons sur ce projet. Il a fallu choisir les tissus, dessiner le patron en se basant sur d’autres modèles, et puis couper et coudre les trois éléments du costume: le chapeau, auquel on a ajouté une broderie, la cape et le pantalon. Nous allons réaliser entre six et dix tenues, en trois tailles différentes pour les enfants, et une tenue adulte. Il est difficile d’en faire davantage parce qu’on a à peine un mois pour s’y consacrer et que l’on a d’autres projets durant l’année… Mais, si chaque année, nous en faisons quelques-uns, nous pourrons permettre à davantage d’enfants de défiler en petits Hurlus."

Claudine Dermaut salue ce partenariat au service du patrimoine hurlu. "Les élèves sont Mouscronnoises, et moi pas du tout… et donc elles sont contentes de raconter l’histoire de la fête des Hurlus et leurs souvenirs, sourit l’enseignante. C’est motivant et valorisant pour elles. C’est dans cet esprit que nous essayons au maximum de répondre positivement aux commandes extérieures et que nous organisons, en fin d’année, leur défilé."