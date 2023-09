Une nouvelle crèche sera construite à Silly: 28 places d'accueil seront ouvertes

1. École rénovée Le conseil a voté le mode de passation d’un marché de 954 291 € pour la rénovation de l’école de Bassilly: y sont compris des travaux de menuiseries extérieures, toitures, parachèvements, chauffage et électricité. "Le projet sera subsidié à 88% par la Fédération Wallonie-Bruxelles" précise Violaine Herbaux, échevine de l’Enseignement.

2. Entretien des voiries Jo Devenyn, échevin des Travaux, expose un autre dossier. "Nous allons réfectionner la rue d’Hollebeek à Bassilly et les rues Champ Notre-Dame et Gérard Bastien à Silly pour mieux garantir la sécurité des usagers ; le budget est estimé à 197 000 €."

3. Les "Petits Fripons" Sur un terrain sis à l’angle des rues Saint-Pierre et de la Station, la Commune souhaite construire une nouvelle crèche, les "Petits Fripons". Le bâtiment accueillera 28 enfants (12 bébés ; 16 moyens/grands). Il se voudra fonctionnel, isolé, peu énergivore, agréable, confortable et accessible à tous. La géothermie sera privilégiée pour le chauffage/refroidissement du lieu

Le projet est subsidié et soutenu dans le cadre du Plan Cigogne 2021-26. Les travaux sont prévus de janvier 2025 à mai 2026. Le coût est estimé à 1 680 000 € dont 458 500 € de subsides. "Comme nous pourrons bénéficier à la fois de subsides pour les infrastructures et pour le personnel, c’est une opportunité unique pour la commune d’autant plus que le projet sera amorti après 20 ans" explique Violaine Herbaux, échevine en charge de la Petite enfance. "Continuer à perdre de l’argent chaque année dans l’administration et l’entretien à perte d’un bâtiment trop âgé serait de la mauvaise gestion" poursuit-elle.

4. Une salle associative Antoine Rasneur, président du CPAS et responsable du Projet communal de développement rural (PCDR) aborde la rénovation de la salle Herman Moreau (premier bourgmestre après la fusion des communes) à Bassilly, le long du ballodrome. "La salle est vétuste, humide, peu isolée, peu fonctionnelle. Comme les finances régionales sont au plus bas et qu’on ignore si la Région pourra encore consacrer longtemps des subsides à la ruralité, introduisons la rénovation de la salle avant le nouveau PCDR 2025. Comme les procédures sont lentes, les travaux ne débuteront quand même pas avant plusieurs années". Il poursuit avec humour: "Je demande seulement à être invité à l’inauguration quand je vivrai dans le home pour seniors situé en face…"

Le budget prévu est de 1 627 500 € dont 850 000 € de subsides en développement rural.

5. Du bois saisi Le conseil doit encore traiter un point aussi rare qu’anecdotique: la vente de bois saisi ! "Récemment un citoyen a coupé deux arbres dans la forêt domaniale pour sa consommation personnelle ; procès-verbal a été dressé et le bois a été saisi" explique techniquement Christophe Huys, directeur général.

Étonnement général. "L’hiver sera donc rigoureux" sourient de concert Freddy Limboug et Jo Devenyn.