Le nouveau centre de prélèvement de l’IMSTAM à Hollain ouvrira dès vendredi

Le président de l’IMSTAM, Julien Bauwens, et le bourgmestre de Brunehaut, Pierre Wacquier, ont présenté le nouveau et second centre de prélèvement de l’intercommunale installé à Hollain, Rue de Jollain 4, sur le même site que la crèche “Les Petites Étoiles”. Celui-ci sera ouvert chaque vendredi, à partir du 22 septembre, 7 à 11h du matin, avec ou sans rendez-vous. “Il sera possible de réaliser toute sorte de prélèvement, mais également de recevoir tout type de soins infirmiers “, précise la directrice de l’IMSTAM, Colette Legrand.