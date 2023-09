26 appartements en projet à la rue de Menin (Estaimpuis) : les riverains sont inquiets

Ce nouveau complexe immobilier est envisagé en lieu et place des bâtiments de l’ancienne société Lemay, au numéro 54. Il est d’ailleurs question de la démolition d’une habitation et de deux hangars (ceux situés à l’arrière du site ne font pas partie du projet).

Le projet, porté par la société ostendaise Hofgroup, et dessiné par le bureau Markers Architecten (Courtrai), prévoit la construction des appartements sur 5 niveaux (rez-de-chaussée +4, avec toiture plate). “La grande largeur du terrain permet d’intégrer le nouveau bâtiment dans son contexte environnant, assure le bureau d’architecture. Le projet se trouve à côté d’une rue commerçante (centre d’Herseaux-gare), des écoles, d’une gare… ce qui justifie la densité de logements à cet endroit.”

”Les 4 premiers plateaux seront composés de 6 appartements regroupés autour de deux espaces de circulation, peut-on également lire dans le dossier. Deux appartements de type penthouse seront aménagés au 5e niveau. Chaque appartement disposera d’un espace extérieur. Les appartements au rez-de-chaussée disposeront d’un jardinet privatif. Un passage couvert latéral permettra l’accès des véhicules vers l’arrière zone.”

Un parking à l’arrière

En effet, l’un des principales craintes des riverains, c’est l’impact du projet en termes de mobilité et de stationnement, dans une zone déjà bien chargée par la présence du Centre Éducatif Mitterrand Estaimpuis. Un parking de 31 places, avec débarras en toiture plate, est ainsi prévu à l’arrière du bâtiment. La création d’un parking vélo est aussi envisagée pour mettre en avant la mobilité douce. “La parcelle offre suffisamment d’espace pour permettre le stationnement à un tel projet”, fait remarquer le bureau d’architecture.

Au niveau architectural, le bâtiment “s’implantera avec un recul de +/– 215 cm par rapport à la voirie afin de permettre de bénéficier d’une façade avant droite et de laisser intacte la cabine haute tension existence.” Afin de s’adapter aux spécificités du tissu urbain existant, les quatrième et cinquième niveaux ne s’implanteront pas sur toute la largeur de la parcelle. “En effet, une gradation s’effectuera de part et d’autre du bâtiment permettant l’aménagement de toitures-terrasses. La transition avec les bâtiments voisins se fera ainsi par un dégradé aux extrémités pour atteindre les 5 niveaux au milieu de la parcelle. L’ensemble bâtiment sera muni d’un crépi de teinte blanche, avec quelques travées de teinte noire.”

Le dossier peut être consulté auprès du service Urbanisme de la Commune d’Estaimpuis, les jours ouvrables de 9h à 12h et de 14h à 16h ainsi que le lundi jusque 20h (mais uniquement sur rendez-vous : 056 48 13 72). L’enquête publique se clôture le 26 septembre prochain ; les réclamations et observations écrites sont à adresser au Collège communal.