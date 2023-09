Le collège de Brunehaut espère des subsides pour créer des logements pour les jeunes et les personnes âgées

Ce n’est pas la première fois que la destinée du terrain situé au chemin de Bléharies à Rongy et en cours d’acquisition par la Commune, revient sur la table du conseil communal. “Vous aviez d’abord évoqué un projet de résidence-service, rappelle d’ailleurs Nadya Hilali (indépendante). En 2020, vous nous avez présenté un projet immobilier comprenant des logements adaptés, des logements tremplins et des locaux administratifs. Depuis 2022, vous n’évoquez plus que l’option des logements tremplins. Vous aviez même envisagé de revendre le terrain à la Société de Logements, et finalement, aujourd’hui, vous revenez avec une nouvelle idée, et uniquement sur une partie du terrain (15 ares sur les 55 ares de la parcelle), pour construire deux logements pour personnes âgées et deux logements tremplins. Vous venez donc à nouveau avec un semi-projet pour dire de faire quelque chose… et nous n’en sommes certainement pas au dernier rebondissement dans ce projet !”