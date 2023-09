Les kits métalliques de la société tournaisienne ModuHome aussi exportés à l'autre bout du monde

Depuis lors, l’endroit était inoccupé: une SPRL a pensé un moment y aménager un centre pour une soixantaine de résidents handicapées. Un investisseur pensait aussi y aménager un centre médical. L’ancien site industriel de 8.000 m2 retrouve finalement une affectation liée au secteur de la construction. Rémi Bocquet, 48 ans, administrateur de ModuHome, est tombé sous le charme de ce site longeant l’Escaut. "C’est un lieu emblématique et les Tournaisiens trouvaient triste de voir cet endroit à l’abandon. Je ne regrette pas mon choix. Il y a du travail pour réhabiliter cet endroit mais ça en vaut la peine. Notre spécialité est la conception et l’élaboration de produits constructifs en kits. On est donc amenés à avoir beaucoup de travail logistique et d’assemblage, et ce site est tout indiqué pour pouvoir répondre à ces deux besoins."

L’intérieur des cuves est en cours de réhabilitation. ©EdA

Un lieu idéal pour la logistique

Le bureau d’études et de conception restera dans les locaux actuels. Le site de Chercq recevra les marchandises destinées à être stockées, façonnées, assemblées, triées, et expédiées. "Les camions peuvent manœuvrer assez facilement sur l’ensemble du site. Et le bâtiment à front de rue offre énormément de possibilités avec ses 1100 m2".

La logistique est la clé du développement de la société créée en 2014. "Papa était actif depuis longtemps dans les constructions métalliques, essentiellement pour l’industrie. J’ai repris les rênes de la société ModuHome qui se tourne aussi aujourd’hui vers les particuliers".

Rémi Bocquet (ici avec un commercial de la société, Tom Coppens) est tombé sous le charme du site. ©EdA

Le site de Chercq permettra l’assemblage en 2D des ossatures à acheminer par la suite vers les différents chantiers. Un pré-assemblage facilite le montage des structures dans les lieux difficiles d’accès. Comme pour l’impressionnant chantier de rehausse d’hôpital réalisé à Esneux au bord de l’Ourthe insiste M. Bocquet. "Nous sommes un peu l’Ikea des projets constructifs. Grâce à notre bureau d’études, nous avons la maîtrise complète de tout un projet soumis par le client, des plans de constructions à la conception. Ces kits prêts à assembler, en ossatures métalliques avec profilés à froid, peuvent être montés par nos équipes ou par le client grâce à des plans de montage complets".

Un impressionnant chantier de rehausse d’hôpital réalisé à Esneux au bord de l’Ourthe. ©EdA

ModuHome a obtenu d’importants marchés à l’exportation grâce à ces kits complets comprenant non seulement les structures métalliques mais aussi les châssis, les matériaux d’isolation, les escaliers, les gouttières, l’enveloppe extérieure, les peintures, etc. Comme pour ce chantier de construction d’un hôpital à Lomé, capitale du Togo. "La population locale a construit entièrement cet hôpital de 20 000 m2. Cette façon de faire intéresse toute une série de clients pour plusieurs raisons: le coût, grâce à une main-d’œuvre moins chère, la rapidité de mise en œuvre, et la fierté des populations locales de participer à l’édification de tels bâtiments".

400 conteneurs pour construire un hôpital

Pour l’entreprise tournaissienne, ce type de projet de (très) grande ampleur nécessite une organisation sans faille au niveau de la logistique. "On a acheminé au Togo pas moins de quatre cents conteneurs contenant les kits. Le moindre couac coûte cher: rater un bateau de transport de conteneurs maritimes peut faire perdre un mois ou davantage". Pour encore mieux optimiser les délais et les coûts, Rémi Bocquet envisage d’organiser en interne la logistique des exportations. Prochain important chantier en perspective: la réalisation d’un centre d’accueil pour jeunes en difficultés sur l’île de Mayotte dans l’Océan indien.

La société ModuHome a trouvé à Chercq un site idéal pour des raisons logistiques. ©

Une dizaine de personnes (ouvriers, ingénieurs, dessinateurs, commerciaux) travaillent actuellement au sein de l’entreprise. Si les bâtiments industriels ou publics constituent quelque 70% du chiffre d’affaires, l’entreprise entend aussi viser de plus en plus une clientèle de particuliers, insiste Tom Coppens, commercial chez ModuHome. "On développe aussi des projets résidentiels: des maisons, des hangars, des abris, des terrasses, des bureaux, des garages, tant des réalisations standards que du sur-mesure ".