Pairi Daiza: une croissance exponentielle... Et de nombreux désagréments

C’est en 1992 qu’Éric Domb, alors consultant financier à la recherche d’un lieu destiné à accueillir un parc ornithologique, tombe amoureux du domaine de Cambron. Paradisio (nom du parc animalier à l’époque) ouvre ses portes en 1994. Avec ses 54 hectares et ses 24 volières, le succès est immédiat. Cette année-là, quelque 163 000 visiteurs ont découvert le site. Un site qui n’a cessé, ensuite, d’accueillir toujours plus d’espèces animales et de nouveaux mondes, si bien qu’en 2012, le parc franchit la barre du million de visiteurs. Deux ans plus tard, l’arrivée des pandas géants a créé une nouvelle émulation (1,4 million de visiteurs). Le dernier grand tournant en date intervient en 2019 lorsque Pairi Daiza lance une offre d’hébergements. Des investissements payants pour le développement du parc quand on sait que 2022 a battu tous les records avec 2,2 millions de visiteurs, soit treize fois plus que lors de son ouverture.