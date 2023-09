Stationnement à Tournai: vif débat autour de la redevance à 25€ la journée et l’élargissement des zones bleues

Dominique Martin (PTB) dit ne pas être dupe. La probabilité de se faire prendre deux fois (et payer 36€) est bien moindre que celle de se faire prendre une fois (25€). "Votre plan de stationnement est du pain bénit pour la scan car et les bénéfices de City Parking. C’est du rançonnage".

Marie-Christine Marghem (MR) refuse de souscrire à un système "qui n’a pour objectif que d’augmenter les revenus de la ville".

Selon Benjamin Brotcorne (Ensemble), il faudrait mener une réflexion sur la convention signée avec Cityparking en prévision du renouvellement du contrat en 2025. "N’y a-t-il pas d’avenir sans Cityparking ? D’autres villes de tailles similaires s’apprêteraient à abandonner Cityparking. Le vent n’est-il pas en train de tourner ?"

95% de revenus à la Ville

L’échevin de la mobilité, Jean-François Letulle (Écolo), estime qu’engager des agents communaux pour contrôler le stationnement ne changerait rien à quoi que ce soit. "Ces agents devraient faire appliquer le règlement. Et, dans le cas où il ne serait pas respecté, dresser une redevance. En outre, il y a le risque de laisser la porte ouverte à toute une série de fantasmes selon lequel certaines catégories de personnes ne seraient pas contrôlées".

M. Letulle rappelle que la convention votée en 2015 garantissait 95% de revenus à la ville et 5% à l’opérateur de stationnement. "Selon cette convention et le plan financier qui en découle, l’opérateur de gestion du stationnement doit reverser chaque année 670 000€ à la ville de Tournai. Le plan financier prévoyait aussi, dès 2019, une augmentation considérable de la redevance et du tarif des horodateurs. Mais on a fait le gros dos en accordant une demi-heure gratuite, en adaptant les abonnements travailleurs, etc."

Une série d’indexations sont intervenues ces dernières années, "coûtant plus cher à l’opérateur", et depuis le 1er septembre il est interdit de réclamer des frais de premier rappel. Pour ces raisons, l’opérateur n’est plus en mesure de reverser à la ville la somme prévue et c’est ce qui explique cet équilibrage. "On a fait le choix d’aller chercher l’argent dans la poche de ceux qui ne respectent pas le règlement, le plus souvent par oubli. Leur redevance sera effectivement plus élevée mais ça nous semble être la mesure la plus légitime. Qu’auriez-vous fait à notre place ? Augmenter la carte travailleurs ? Augmenter le prix du parking horodateur ?"

1,2 million il y a trois ans

À Guillaume Sanders (MR). qui estime que Cityparking aurait dû verser la somme due à la ville en puisant dans ses deniers personnels, Jean-François Letulle revient encore sur la convention de départ. "Ça aurait été plus simple et plus clair de prévoir une indexation automatique dans le plan financier".

Dominique Martin (PTB) a le souvenir que, certaines années, le parking a rapporté à la ville plus que 670 000€, "jusqu’à plus d’un million d’euros". C’est arrivé effectivement il y a trois ans. "Mais c’était une opération one shot consécutive à un gros travail de recouvrement faite par l’huissier auprès de résidents français qui n’avaient pas payé", explique l’échevin.

ceux qui disent que d’autres villes font marche arrière en matière de contrôle du stationnement, Jean-François Letulle relative les choses. "À La Louvière, toute la ville est en zone bleue avec une redevance bien plus élevée que la nôtre, et une scan car repère en permanence les plaques des véhicules ventouse: ça a la couleur de la gratuité, mais c’est tout sauf la gratuité. On cite souvent l’exemple de Mouscron. Mais des amis mouscronnois me disent qu’il y a un phénomène de voitures ventouses qui n’aident pas le commerce local".

"Sans alternative sérieuse, vous placez la charrue avant les bœufs"

Dominique Martin (PTB) déplore "des mesures prises plic ploc au jour le jour ; celles-ci entraînent des effets pervers sans apporter de solutions structurelles au problème. Cette mesure n’a pour effet que de faire rentrer de l’argent dans les caisses communales".

Robert Delvigne (MR) voit lui aussi la mesure d’un très mauvais oeil: "Si je suis votre raisonnement, les voitures ventouses d’aujourd’hui sur les boulevards sont les voitures ventouses d’hier en centre-ville. Mais où cela va-t-il s’arrêter ? Sur la place d’Ere ou de Templeuve ? Vous ne solutionnez rien du tout, vous ne faites que déplacer leproblème un peu plus loin, histoire de faire des mécon tents un peu plus loin".

L’avenue du Roi Albert sera mise en zone bleue. ©

Benjamin Brotcorne (Ensemble) déplore lui aussi l’extension de la zone bleue sans proposer d’alternative sérieuse. "Vous placez la charrue avant les bœufs en élargissant les zones bleues alors qu’il n’y a pas d’alternative crédible, que ce soit en matière de parking de délestage, de transports en commun avec des cadences et des dessertes suffisantes, sans maillage suffisant pour utiliser le vélo en sécurité. Beaucoup de gens qui ne vivent pas en centre-ville n’ont pas d’autres choix que de rallier notre centre-ville en voiture et se trouvent face à une impasse".

"Des arbitrages nécessaires"

Jean-François Letulle (Écolo) ne voit bien sûr pas les choses de la même manière. "Dans toutes les villes de notre pays et même d’Europe, où les voiries ne sont pas extensibles, on doit faire des arbitrages et réglementer le stationnement".

La carte de stationnement pour riverains est gratuite, rappelle-t-il, et il existe bel et bien des alternatives. "Une série de zones de parkings se trouvent à 5-6 minutes du centre-ville ; près la prison, rue de la Citadelle, sur l’Esplanade de l’Europe, au-delà du pont des Trous, rive gauche, etc. Il n’y en a peut-être pas assez, mais il y en a".

C’est une gestion dynamique du stationnement et une volonté d’équilibrer les choses qui a guidé le collège communal, dit-il. "Si on veut protéger les riverains, garantir l’accès aux commerces, faciliter le stationnement des médecins, kinés et infirmiers, on a besoin d’arbitrer le stationnement avec des gens qui ont des attentes différentes".

Les boulevards seront aussi bientôt en travaux. "Des pistes cyclables sécurisées vont apparaître progressivement, ça renforcera l’alternative du vélo. Au boulevard du Roi Albert, où l’on retrouve énormément de riverains, de professions libérales de la santé, de l’horeca, des difficultés existent déjà aujourd’hui pour se stationner. Que leur dira-t-on quand les travaux débuteront ? Débrouillez-vous ? Eh bien non, on ne peut pas les abandonner, on doit accompagner la transformation et l’évolution de notre ville".

L’opposition a voté en bloc contre ce point, Didier Smette (PS) s’est abstenu.