Tribunal de Tournai: "Il me demandait de le promener avec une laisse"

"Depuis février 2021 et la perquisition qui a été menée chez moi, le ciel m’est tombé sur la tête. Un cancer, à côté de ça, ce n’est rien du tout", assure le prévenu.

"Ma fille a une carapace, elle montre peu ses émotions, mais j’espère que la justice sera de son côté", réplique la maman d’une des mineures. Roland était leur voisin.

Sarah (prénom d’emprunt) avait 13 ans au moment des faits, en 2020. Elle se rendait chez lui pour jouer avec ses chats. "Il me demandait de lui mettre une laisse et de le promener. Voilà ce que ma cliente a expliqué, dit la partie civile. Il se mettait nu, se passait une laisse autour du cou et elle devait le frapper pour qu’il avance. Lors de la perquisition du 22 février 2021, on a retrouvé des laisses de chats chez lui. A quoi servaient-elles, alors que ses chats ne sortaient jamais de chez lui ?"

Maud (prénom d’emprunt), l’autre mineure, aurait vu le prévenu nu à plusieurs reprises, dont une fois avec le sexe en mains.

"Je suis artiste et il m’arrivait de réaliser un shooting photo avec des modèles nus. Pour éviter tout souci, je m’étais même assuré que les voisins ne voyaient pas ça", soutient le prévenu.

Pas de partouzes chez lui

En réponse à une question du président, Roland assure que "tout ça n’avait rien à voir avec la volonté de cacher des soirées pour adultes", autrement dit des partouzes.

Le ministère public est mal à l’aise dans ce dossier car un seul fait d’attentat à la pudeur est reproché à Roland en date du 1er janvier 2020 alors que les jeunes filles disent que les agissements ont débuté fin janvier. "Monsieur a visiblement eu un comportement inadéquat. Si vous déclarez les faits établis, je requiers 2 ans avec sursis probatoire".

La défense, qui parle d’extrapolations et de "mensonges qui auraient pris de l’importance", a plaidé l’acquittement et à titre infiniment subsidiaire la suspension. Pour l’avocat de Roland, ce dernier n’a jamais tenté de séduire, n’a jamais exercé de chantage ou proposé des cadeaux.

"Les scènes décrites auraient eu lieu dans le salon alors que du monde pouvait entrer à chaque instant. Certes, mon client a pu montrer des images d’un festival hardcore mais il n’y avait rien de pornographique".

Quant à l’exhibitionnisme, la défense souligne que son client, en raison d’une maladie, a de nombreuses cicatrices qui le font souffrir, ce qui pourrait expliquer ses tenues légères dans la maison. L’avocat évoque aussi une expertise psychologique un peu trop orientée en faveur des deux jeunes filles.

Difficile d’y voir clair dans cette affaire. "Depuis la perquisition, je ne comprends rien. Je n’ai pas trouvé de réponses à mes questions", conclura le prévenu. Jugement le 16 octobre.