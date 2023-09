Le point sur les nombreux meurtres de l’été en Wallonie picarde avec le procureur du roi

1. Féminicide et double infanticide à Vaudignies, le 30 décembre 2022.

Un père de famille asperge d’essence et immole son ex-femme sur le pas de la porte, avant de s’enfuir en voiture et de se donner la mort avec ses deux jeunes enfants. Même si l’auteur présumé est décédé, l’enquête se poursuit et une instruction est en cours, dans l’attente de certains rapports d’expertise. “Pour s’assurer qu’il n’y a pas eu tierce intervention”, signale Frédéric Bariseau, premier substitut du procureur du roi.

2. Féminicide à Mouscron, le 17 mars.

Un père tue sa fille de 28 ans de plusieurs coups de couteau. Le suspect est en détention. L’instruction est en cours. Une reconstitution a eu lieu le 19 juin.

3. Meurtre à Mouscron, le 19 avril.

Dans une habitation de la rue du Congo, une bagarre tourne mal entre deux hommes alcoolisés. L’un d’eux étrangle l’autre qui décède par strangulation. Le suspect a été interpellé et est en détention. L’instruction est en cours dans l’attente de devoirs d’enquête et des rapports d’expertise.

4. Fratricide, à Wodecq, le 18 juin

Un homme a tué son frère cadet, à l’aide d’un couteau, dans la maison de leurs parents. Le suspect est sous mandat d’arrêt. Une reconstitution a eu lieu le 8 septembre dernier.

5. Violente bagarre, sur les quais de Tournai, le 21 juin.

Deux militaires agressent violemment un homme de 37 ans sur le quai du Marché au Poisson. La victime décède quelques semaines plus tard. “Deux personnes sont en détention, précise Frédéric Bariseau. Si dans un premier temps, le juge d’instruction avait retenu une prévention de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité, il est probable que le chef d’inculpation évolue suite au décès de la victime.” L’instruction est en cours et les suspects, incarcérés, sont passés devant la chambre du conseil le 18 août.

6. Assassinat et tentative d’assassinat, au chapiteau de Péronnes, le 15 juillet.

Un groupe de motards fait irruption au chapiteau de Péronne pour tabasser un homme à coups de marteau. L’homme est grièvement blessé. Ensuite, sur le parking, un conducteur renverse une autre personne, et roule une deuxième fois sur elle, provoquant son décès. Le procureur du roi, Vincent Macq, reconnaît que le dossier est sensible. “On se doit d’être encore assez discret dans cette affaire compliquée, explique-t-il. Si pour les faits de tentative d’assassinat, nous disposons d’images vidéo assez éloquentes, pour la 2e séquence, à l’extérieur du chapiteau, il est plus difficile de savoir ce qu’il s’est passé, d’autant plus que les témoins sont peu loquaces vu le contexte des faits.” Sept individus sont actuellement en détention préventive dans le cadre de ce dossier. L’instruction se poursuit.

7. Féminicide à Antoing, le 4 août.

Une femme est poignardée par son compagnon à la rue Joly. Elle décède à l’hôpital quelques heures plus tard. L’individu est en détention. L’instruction est en cours.

8. Bagarre, à la ducasse d’Isières, le 5 août.

Alors que la ducasse d’Isières bat son plein, une bagarre éclate entre deux hommes. L’un d’eux tombe au sol et décède d’un arrêt cardiaque. L’autre individu, en détention, est poursuivi pour coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner. L’instruction est en cours.

9. Meurtre à Comines, le 25 août, et un décès suspect (?).

Un jeune Cominois de 21 ans décède après avoir été victime d’un coup de feu tiré par une personne circulant à bord d’un véhicule. Juste après le tir, l’auteur présumé s’enfuit avec sa voiture et finit par s’encastrer dans une borne située juste à côté de la Lys. Quelques jours plus tard, son corps est retrouvé dans le cours d’eau. Si on pensait que l’homme s’était noyé en prenant la fuite, une enquête a néanmoins été ouverte quant à ce décès “pour en déterminer les circonstances et s’assurer qu’il n’y a pas eu de tierce intervention”. “Pour l’épisode des coups de feu, il s’agit aussi de réunir toutes les pièces du puzzle afin de savoir ce qu’il s’est passé ce soir-là et vu la présence d’autres personnes, il faut ainsi établir qui a fait quoi”, conclut Vincent Macq.