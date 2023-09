Magasins Match : Leuze et Mouscron pas repris par le groupe Colruyt, au contraire d’Ath

Le groupe Colruyt s’est engagé à en reprendre 57, laissant donc 27 magasins et des services logistiques sans repreneur…

Trois magasins Match sont présents sur le territoire de Wallonie picarde, et ne connaissent pas la même destinée. Les enseignes de Mouscron (impasse Saint-Paul) et Leuze-en-Hainaut (rue de Condé) font en effet partie de la liste des magasins pour lesquels aucun candidat repreneur ne s’est montré intéressé par une reprise. Une fermeture et des licenciements sont à craindre.

Par contre, le magasin Match d’Ath (chaussée de Bruxelles) devrait être repris et pourrait être transformé en Okay ou en Spar.