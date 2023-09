Le RAVeL de la Dendre a été le plus fréquenté de l’été selon VisitWapi

"Il est vrai que l’on a remarqué un développement du tourisme à vélo ces cinq six dernières années, à travers notamment les hébergements, les parkings vélos plus remplis sur notre Grand Place à Ath, et les établissements HORECA", indique Laurent Dubuisson, le directeur de l’Office du Tourisme d’Ath.

Si la Dendre est particulièrement privilégiée, c’est bien parce qu’elle représente une colonne vertébrale des circuits de randonnées touristique de la région. "Emprunter ce RAVeL, permet de rejoindre rapidement le réseau de points-noeuds pour se rendre vers d’autres villages, explique Laurent Dubuisson. Notre région a été l’une des premières à être balisée de la sorte en Wallonie. Raison pour laquelle les Flamands y ont trouvé rapidement satisfaction, d’autant plus que nous avons la chance de nous trouver à proximité de ces régions où le cyclisme est très pratiqué et apprécié."

Des vélos en location pour emprunter le RAVeL

Emprunter la Dendre mène aussi à des lieux emblématiques du cyclisme, tel que le Mur de Grammont, difficulté historique du Tour des Flandres. La commune d’Ath est bien consciente des atouts du RAVeL. Elle a, en mai dernier, déménagé le point vélo de la ressourcerie à la gare, "et surtout à quelques pas du RAVeL", souligne Laurent Dubuisson. Le coordinateur de la "véloterie", Rémy Van Genechten, confirme que les chemins le long de la Dendre sont privilégiés par les visiteurs désireux d’une agréable balade à vélo: "Le tourisme représente environ 75% de nos demandes. La plupart du temps, les gens se dirigent vers le RAVeL. Certaines personnes s’orientent par ce biais vers Lessines et l’Hôpital à la Rose, mais beaucoup, surtout quand il s’agit d’une balade improvisée, privilégient la direction de Belœil et de son château. Le passage par la Dendre est très agréable pour les cyclistes qui veulent éviter la circulation routière. "

La location de vélos a été plus importante cet été que l’an dernier, certainement grâce à la meilleure visibilité de la véloterie, mais aussi par un engouement pour le cyclisme et les balades qui ne désemplit pas.