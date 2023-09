Ce dimanche matin, les habitants de Maulde ont été réveillés par les résistants annonçant la bonne nouvelle : "ils sont là, le village a été libéré." La scène, réalisée dans une petite rue du centre du village avec des costumes et des véhicules d’époque, était orchestrée par Benoît Parez, président des Lions de la mémoire, qui fêtent leur dixième anniversaire.

"Nous avons commencé à trois et à présent, nous sommes dix, âgés de 20 à 35 ans, explique Benoît Parez. Nous entretenons le devoir de mémoire, ce qui est d’autant plus important que nous allons fêter l’an prochain le 80e anniversaire de la libération de la Belgique par les armées américaine et britannique et la brigade Piron et qu’il y a donc de moins en moins de témoins directs de l’époque. Nous voulons montrer l’importance du devoir de mémoire."

Cette scène servira aussi de support à un autre événement d’envergure qui aura lieu en 2024 à l’occasion justement du 80e anniversaire. "Nous allons reconstituer le convoi de la libération comme en septembre 1944, poursuit Benoît Parez. Nous débuterons dans l’entité de Rumes puisque c’est là, très exactement à La Glanerie, que le premier village avait été libéré en Belgique, avant de partir vers Tournai puis de sillonner les villages du Tournaisis comme Gaurain et Maulde. Après, nous continuerons sur Leuze puis vers Frasnes et on passera par plusieurs villages du coin. Nous irons jusqu’à Renaix, première ville de Flandre libérée. Nous utilisons des véhicules d’époque restaurés par des passionnés qui se mobilisent eux aussi pour le devoir de mémoire."

Les Lions de la mémoire ont l’habitude de rencontrer d’autres figurants sur des scènes de reconstitution mettant la résistance en avant. "On refait des scènes de la résistance, en montrant par exemple les moyens de sabotage qui étaient utilisés. Nous évoquons aussi le quotidien des civils, avec les tickets de ravitaillement, pour que les enfants et les gens en général se rendent compte des conditions de vie d’alors."

Cette matinée du souvenir avait aussi pour but, à travers discours et dépôts de gerbes, de mettre à l’honneur les villageois tombés pendant les deux conflits mondiaux ainsi que le résistant René Quiévreux, enrôlé dans Armée Secrète.

Les Lions de la mémoire vous donnent rendez-vous le samedi 7 septembre 2024 pour le grand convoi.