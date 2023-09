Wallonie picarde : Totemus booste l’attrait des touristes pour les randonnées pédestres

Totemus, l’une des plateformes les plus connues de jeux de piste touristique compte déjà quinze jeux sur le territoire de la Wallonie picarde, et le nombre pourrait encore augmenter.

Selon les chiffres de VisitWapi, l’application a été essentiellement utilisée par un public francophone (95 %), les week-ends, et davantage en août qu’en juillet (”les Belges étant plutôt des juillettistes”).

L’un des parcours Totemus sort du lot, il s’agit de celui intitulé “Au cœur de la plus vieille ville de Belgique” qui se déroule, comme on peut le deviner, à Tournai, sur un parcours de 4,7 kilomètres. “Il est le troisième plus fréquenté de tous les jeux Totemus (actuellement au nombre de 153) qui couvrent la France et la Belgique, indique Séverine Stiévenart. Toutefois, ce chiffre dépend aussi de l’ancienneté du jeu.” Ce Totemus tournaisien compte 2000 participations depuis sa création. Un autre parcours Totemus sur la Cité des Cinq Clochers a également été créé, histoire de varier davantage les plaisirs.