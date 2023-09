Formation des enseignants: les quatre années ne découragent pas les étudiants à Tournai et Leuze

Constat relativement similaire à la Haute École du Hainaut, à Tournai. "On craignait une diminution pour ce qui correspondait à la formation d’instituteur maternelle parce qu’une partie des élèves qui se tournent vers cette formation proviennent de l’enseignement qualifiant ou professionnel, et auraient pu avoir davantage peur de l’allongement des études, et du programme établi en collaboration avec l’université, explique le directeur Christophe Brion. Mais finalement, c’est tout le contraire, le nombre d’inscriptions reste stable, alors qu’il y a une légère diminution chez les instituteurs primaires (section 2)… Ce qui peut s’expliquer par le fait qu’en section 1, un étudiant est désormais formé pour pouvoir enseigner en maternelle, mais aussi en 1re et 2e primaires. En section 3, la baisse d’inscriptions est aussi très limitée."

En collaboration avec les universités

Les jeunes semblent ainsi maintenir cette envie et volonté de transmettre leurs savoirs et valoriser les compétences de leurs futurs élèves. Dans chacune des deux hautes écoles de la région, entre 120 et 140 élèves se sont lancés dans ce nouveau "Master en enseignement", réparti en 4 ans, dont des cours sont également dispensés par des professeurs d’université, de l’UMons pour la HEH, et de l’UCLouvain pour la HELHa, mais au sein des implantations tournaisiennes. "Il était important pour nous que les cours ne soient pas décentralisés pour éviter des problèmes de mobilité aux étudiants, ajoute Christophe Brion. Les programmes ont été mis en place en bonne collaboration avec l’université qui a la même vision du métier que nous. Une fois les différentes unités d’enseignement établies, nous nous les sommes réparties pour que l’université prenne en charge 60 crédits des 240 prévus sur quatre ans ; ses professeurs cibleront davantage l’aspect de la recherche en éducation. Mais cela ne se fait pas au détriment de la pratique et des stages qui restent la colonne vertébrale de la formation. De 18 semaines en 3 ans, on passe à 24 semaines en 4, dont douze semaines consécutives en master."

Qui dit master, dit également coût du minerval mais aussi une année supplémentaire à financer. "Il est difficile de savoir si cela a un impact parce que les dossiers gérés par le service social sont confidentiels, et donc je ne sais pas s’il y a eu davantage de demande cette année, relève Jean-Marc Vifquin. Mais il est important de rappeler que des aides existent, en dehors de la bourse d’études, et que les élèves ne doivent pas hésiter à nous faire part de leurs possibles difficultés financières. Le minerval ne doit pas être frein…"