Lundi, Olivier Devos, de Pecq, a adressé une plainte auprès de la police du Val de l’Escaut pour le vol de 8 ruches dont 6 contenaient chacune un essaim et une ruchette avec un essaim également. Des supports dotés de pieds métalliques ont aussi été emportés par les voleurs ainsi qu’une bassine dans laquelle il avait mis des morceaux de bois et de l’eau pour permettre à ses protégées de se désaltérer.

Pour le Pecquois, apiculteur depuis 8 ans mais dont les ruches dérobées étaient installées depuis 4 ans sur un terrain privé à Esquelmes, cette découverte a été un véritable choc.

”Je savais que des vols de ce type se sont répandus un peu partout en France, y compris dans le Nord, mais je ne pensais jamais que cela arriverait chez nous”, nous a-t-il déclaré.

Apiculteur depuis 8 ans, Olivier est un véritable passionné. Il est bien déterminé à reprendre son activité au plus vite malgré ce vol. ©Com.

Les faits ont été d’autant plus cruellement ressentis par l’apiculteur qu’il avait construit lui-même, avec grand soin, ses propres ruches.

Au-delà de la perte financière, il y a aussi l’impact émotionnel provoqué par un tel vol : “quand on est apiculteur, on se sent aussi berger de ses abeilles”, a-t-il ajouté, ému.

Des connaisseurs au sein de bandes organisées ?

Ce ne sont manifestement pas des amateurs qui ont commis les faits, mais Olivier se refuse à penser que les vols pourraient avoir été perpétrés par d’autres apiculteurs de la région. D’autant qu’il les connaît presque tous, ne fût-ce que pour avoir fréquenté le rucher-école de Tournai en la compagnie de plusieurs d’entre eux ou pour échanger des compétences avec d’autres via diverses plateformes spécialisées.

Du côté français, l’on évoque l’existence probable de bandes organisées qui revendraient ruches et essaims à l’étranger.

Des enquêtes en cours permettront peut-être un jour de lever le voile sur ce type de trafic.

Pour l’heure, les apiculteurs se passeraient volontiers de cette menace qui vient s’ajouter à celles que font déjà planer sur la survie des abeilles le dérèglement climatique, la pollution, le varroa (un acarien parasite) et, surtout, le frelon asiatique.

Olivier tient à insister sur le fait que ce vol ne remet nullement en question sa détermination à poursuivre son activité.

Des ruches, il en a construit d’autres et sait qu’il pourra compter sur la solidarité d’apiculteurs de la région pour l’aider à peupler ces dernières.

Les voleurs n’ont laissé sur place que la bâche que l’on aperçoit au sol… Ils ont manifestement agi durant la nuit... ©O.D.

Il est d’autant plus déterminé qu’il eut la chance d’être suivi durant une année complète par l’Afsca afin de déterminer les bonnes pratiques en matière apicole. Une année riche en enseignements qu’il compte bien mettre à profit pour redémarrer son activité au plus vite (sachant que la période d’hivernage va bientôt débuter pour les abeilles).

Si vous souhaitez en savoir davantage sur cette passion, Olivier développe un site internet – http://www.lapipecq.be/ – sur lequel vous trouverez une foule de renseignements sur les abeilles ainsi que sur son miel toutes fleurs vendu dans la boulangerie locale.

Une chose est certaine, le prochain terrain qui accueillera les ruches d’Olivier sera davantage sécurisé. En France, certains apiculteurs n’hésitent pas à doter leurs ruches de traceurs GPS afin de lutter contre ce type de vol.