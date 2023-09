Scandale au home d’Hérinnes : le conseil communal veut éviter la réintégration des soignants mis en cause

C’est pourquoi, le personnel de la maison de repos du CPAS et une des familles de résidents concernés par les photos ont souhaité être, pour la première fois, entendus par l’autorité, ce qui leur a été accordé ce lundi soir, à la suite du conseil communal.

Entre eux, les échevins et les conseillers, la discussion s’est ouverte, dans le calme et à huis clos. “Ils s’attendaient à ce qu’on leur réponde de manière collégiale, parce que c’est peut-être ce dont ils ont eu l’impression de manquer depuis le début de cette affaire, explique Rémi Cougnet, président du CPAS. Le conseil communal s’est positionné unanimement : nous allons tous ensemble travailler à des solutions par rapport à ce que le personnel a évoqué comme étant sa plus grande peur, à a savoir la réintégration. Je pense qu’il y a plein de choses qui sont activables pour que ces personnes ne reviennent pas, mais le promettre, je ne le peux pas, en raison de la loi. Cependant, j’y travaille. “

Un revirement politique ?

Lors du dernier conseil de l’action sociale, réalisé à huis clos, il avait pourtant été décidé, à la majorité, de ne pas licencier les personnes mises en cause, une position allant à l’encontre de la volonté première du président du CPAS. A supposer que le groupe Community ait suivi l’intention de Rémi Cougnet de licencier, pour arriver à une majorité contre, il était nécessaire que tous les autres partis, y compris le partenaire de majorité, le parti socialiste, s’y soient opposés. Pourtant, ce lundi soir, le consensus informel souhaitant la non-réintégration a été formulé par l’ensemble des partis. Un mea-culpa ?

Jonathan Ghilbert, premier échevin, et chef de groupe socialiste au conseil, a réagi : “à titre infiniment personnel, j’ai été désappointé par cette affaire. Il a fallu d’abord comprendre comment cette décision a été prise, il y a eu des débats, mais maintenant on doit rebondir. Nous avons compris les enjeux et on fera en sorte de respecter ce que le personnel souhaite. Il faut tourner cette mauvaise page et regarder la suivante qui est celle du réalisme.”

Le chef de groupe le précise, il n’a pas donné d’instruction aux conseillers de l’action sociale sur ce dossier, “parce que la décision, à mon sens, allait de soi”, ajoute-t-il.

Une plainte pour transgression du huis clos

Jonathan Ghilbert a également rappelé que le vote en huis clos ne permet pas de savoir avec certitude qui a voté pour ou contre. Son groupe a d’ailleurs demandé que la tutelle soit saisie pour ce qu’il estime être une transgression des règles du huis clos de la part du président du CPAS, qui a confié à la presse avoir suivi la ligne de conduite de son parti lors du vote, soit s’orienter vers le licenciement.

Rémi Cougnet rétorque : “lors de notre discussion avec le personnel, j’ai suggéré que l’on fasse des choses utiles, mais porter plainte contre moi, je ne suis pas sûr que ce soit très efficace.”