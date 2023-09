Le calme après la tempête au conseil communal de Brunehaut

2. Entretien des cimetières. En réponse à une question de Muriel Delcroix (IC) sur ses inquiétudes quant à l’entretien des cimetières, l’échevin Daniel Detournay a répondu que pour l’année prochaine, appel serait fait à une société extérieure, peut-être un atelier protégé, pour les entretenir.

3. Inondations de la vallée de l’Elnon. “Dans le cadre du plan de gestion des risques d’inondations, via la ministre Tellier, nous recevrons 150 000€, a précisé Daniel Detournay. Nous allons intégrer cette étude de l’Elnon entre Howardries et Rongy. On va ainsi étudier les meilleurs ouvrages d’art à réaliser pour protéger le village d’Howardries et la ferme du Pont Cailloux à Rongy.”

4. Enseignement. “Nous sommes à 699 élèves sur nos implantations pour 723 à la même période il y a un an”, a souligné Daniel Detournay au moment d’aborder le capital périodes. Nadia Hilali et François Schietse se sont abstenus. “Nous justifions ce vote par le fait que nous n’avons pas reçu la répartition des classes et que nous ne savons pas si les aides sont équitablement réparties, a expliqué Nadya Hilali. Plus de 63 % des fonds propres en primaire vont toujours au même groupe scolaire, à savoir à deux écoles sur sept.”

5. Imstam. Il fallait voter les adaptations de statuts de l’intercommunale en vue de l’AG extraordinaire du 19 octobre. “Nous restons fidèles à notre ligne et nous voterons contre puisque si nous nous étions retirés de l’Imstam, on n’aurait pas eu à voter ce point”, a dit Muriel Delcroix.