Tournai : Sept voitures partagées pour septante voitures en moins garées dans le centre-ville

Les choses ont évolué depuis. Un second véhicule a été ajouté au printemps 2019, toujours à la gare, puis un troisième en mai dernier. Et une autre station de car-sharing, pour deux voitures, a été aménagée sur la place Reine Astrid en 2021.

Cette augmentation de la flotte tournaisienne va logiquement de pair avec des chiffres de réservations en hausse à Tournai. Le nombre d’heures de réservation moyen d’un véhicule est de 369 heures par mois et par voiture, soit un peu plus de 12 heures par jour par voiture avec un taux d’occupation moyen de 47 %. Le nombre moyen de kilomètres parcourus par un véhicule est de 2 519 km par mois.

C’est pour coller le mieux possible à cette réalité que la société Optimobil Wallonie souhaitait ajouter deux véhicules supplémentaires sur la place Reine Astrid.

Aucun frais pour la Ville de Tournai

L’ajout de ces deux emplacements (réalisé il y a quelques jours) n’engendre aucun frais pour la Ville de Tournai, a-t-il été rappelé aux conseillers communaux lors du vote d’une convention d’occupation de l’espace public.

Désormais, le nombre de véhicules partagés s’élève à sept : trois du côté de la gare et quatre sur la place Reine Astrid. Chez Cambio, on estime que le car-sharing ne permet pas seulement aux familles qui l’utilisent d’effectuer de substantielles économies financières en se passant d’un deuxième véhicule, voire d’un véhicule. Il diminue aussi la pression automobile dans les quartiers où il est implanté. Jean-François Letulle, échevin de la mobilité, s’en réjouit. “Outre ses intérêts écologiques et économiques pour les familles qui l’utilisent, ce système est intéressant en termes de mobilité car un véhicule Cambio correspond à une dizaine de véhicules en moins stationnés dans nos rues”.