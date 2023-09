Virage de la mort à Marquain : 800 excès de vitesse et 109 retraits de permis en 14 jours (vidéo)

Quelques jours plus tard, le dimanche 6 août, un automobiliste était également tué sensiblement au même endroit et dans des circonstances similaires.

Ces deux événements dramatiques avaient fait réagir le bourgmestre de Tournai, Paul-Olivier Delannois, qui avait déclaré ceci, peu après les faits : “Bien qu’il s’agisse d’une autoroute qui n’est donc pas une voirie communale, j’ai introduit une demande à la cellule provinciale de sécurité routière pour qu’un point au sujet de cet échangeur soit mis à l’ordre du jour, afin que le phénomène soit étudié.”

Un Lidar bien visible, et pourtant…

”La première mesure qui a été prise a été de mettre un LiDAR visible (un radar laser) sur le pont juste avant l’échangeur. Le résultat est édifiant.

Plus de 800 conducteurs ont été pris en excès de vitesse et 109 personnes vont subir un retrait de permis, explique le premier magistrat tournaisien.

Je remercie la police fédérale avec qui j’ai eu réunion la semaine passée en présence de la police zonale et du spw. Différentes propositions ont été évoquées et des réalisations concrètes seront prochainement présentées à la prochaine cellule de sécurité. Il y a quelques jours, le spw avait placé une remorque annonçant le virage mais des aménagements plus concrets seront encore proposés”, a-t-il conclu.

Il est important de préciser que, si les deux accidents mortels précités ont renforcé la prise de conscience de la nécessité de mettre ici en place des mesures, il n’a pas été précisé, dans l’état actuel de l’enquête, si une vitesse excessive des véhicules incriminés serait, ou pas, la cause de ces drames.

Les limitations ne sont pas faites pour les chiens

Selon le bourgmestre de Tournai toujours, la vitesse de certains véhicules contrôlés par le LiDAR dépassait, parfois de très loin, celle généralement autorisée sur le réseau autoroutier (soit 120 km/h pour ceux et celles qui l’auraient oublié).

Peu de temps après les faits, nous avions testé cet échangeur en respectant scrupuleusement les limitations de vitesse clairement reprises sur les panneaux bordant l’autoroute et qui passent successivement de 120 à 90, 70, et enfin, 50 km/h bien avant le tournant mortel doté de bornes en béton constituant un véritable mur pour qui effectuerait un “tout droit” dans cette zone.

Si ces limitations sont scrupuleusement respectées, et si l’on excepte le fait d’être pris d’un malaise, d’un endormissement ou confronté à une faille mécanique au véhicule, le tournant peut être abordé en toute sécurité.

Revoir la vidéo que nous aviosn réalisée à cette occasion :

On ignore actuellement de quoi seront faits les futurs aménagements dans cet échangeur, mais il semble évident que face au comportement irresponsable de certains conducteurs, aucune mesure “matérielle” ne pourra se révéler totalement efficace.