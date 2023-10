Jean-Luc Crucke et Mathilde Vandorpe têtes de liste pour les Engagés sur le Hainaut et la Wallonie picarde

Maxime Prévot, président des Engagés, a dévoilé ce lundi en début d’après-midi à Mouscron le nom des personnalités qui “mèneront le combat” lors des prochaines élections en province de Hainaut et en Wallonie picarde. Plus précisément, ce sont les binômes à la tête des listes régionale et fédérale ainsi que les premières suppléances respectives, qui sont désormais connus.