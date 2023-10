L’atelier crochet de la Maison de Léaucourt confectionne une écharpe de quarante mètres de long pour l’éolienne de Warcoing !

Des tasses de café, des pelotes de laines, des aiguilles et des éclats de rire, tel est le décor de l’atelier tricot-crochet du samedi matin à la Maison de Léaucourt. Le rendez-vous a été lancé en 2016, sous l’impulsion d’une Hérinnoise, Muriel Delplanque. “Je savais qu’on était plusieurs à tricoter chacune de notre côté, j’ai donc essayé de trouver un endroit pour nous réunir. Nous avons commencé à six et aujourd’hui nous sommes une quinzaine à tricoter le samedi matin. La plus jeune à 12 ans et notre doyenne a 90 ans ! Deux hommes tricotent avec nous également. Mais peu importe le tricot, ce que nous aimons c’est surtout nous retrouver et bavarder”, explique Muriel Delplanque avec enthousiasme.