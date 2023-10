La route sera barrée dans les deux sens de circulation pour une durée de vingt jours selon l’entrepreneur.

Six arrêts de bus ne seront pas desservis pendant la période des travaux. La ligne 2 du TEC coupera par la Grand’Route pour relier Dottignies et Pecq, par les arrêts “Dottignies Usine Damart” et “Pecq 4 Moulins”, en ne désservant plus “Espierres Barrière de Fer”, “Espierres Château”, “Espierres Église”, “Espierres Chemin d’Audenarde”, “Warcoing Hameau”, et “Warcoing Place”.