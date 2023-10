Rumes : Pas moins de 633 000 € récupérés en analysant de vieux dossiers d’emprunt

Jérôme Ghislain, échevin des Finances, a expliqué au conseil communal, jeudi soir, de quelle manière 633 000 € ont pu être rapatriés pour être réinvestis dans d’autres projets communaux.

”Il s’agit d’un très gros travail de fond mené par notre directeur financier et son service, que je tiens à saluer. Tous les anciens dossiers d’emprunt sur les 20-25 dernières années ont été examinés, afin de vérifier s’il restait des queues d’emprunt à gauche et à droite. Au final, on arrive à ce montant de 633 000 € qui fera du bien à nos finances et à des projets en cours ou à réaliser”.