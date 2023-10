De plus en plus de citoyens investissent dans l’éolien: un rempart contre les crises énergétiques

À lire aussi

Depuis la mise en fonctionnement de sa première éolienne en 2011, au cœur du parc de Leuze-Europe, Clef a creusé un large sillon: en Wallonie picarde bien sûr mais aussi dans le Hainaut et du côté de Nivelles (Brabant wallon). Son core business s’appuie sur la production d’électricité issue d’énergies renouvelables, forte d’un actionnariat exclusivement citoyen.

Un capital supérieur à 5 millions€

"En tenant compte de nos éoliennes en exploitation et de nos participations dans la biométhanisation (40% du capital de l’unité de Thuin) et les barrages hydroélectriques, sur l’Ourthe et la Sambre, on a multiplié par 5, en l’espace de 15 ans, notre production électrique. On dépasse les 25 400 MWh par an, soit l’équivalent de 7 259 ménages alimentés en énergie verte. Nous comptons désormais plus de 2000 coopérateurs pour un capital de plus de 5 millions€ ", se réjouit Fabienne Marchal, administratrice déléguée de Clef (Coopérative citoyenne pour les énergies du futur), dont le siège est établi à Leuze. Qu’est-ce qui justifie, au-delà de la dimension écologique, un si grand engouement en vue de souscrire des parts (de 250 € jusqu’à 10 000 €) dans la structure ?

Un placement bien plus rentable qu’un compte épargne

Il s’agit tout d’abord d’un placement très rentable, avec un retour sur investissement largement supérieur à un compte épargne. "Au fil des années, la coopérative distribue des dividendes oscillant entre 3 et 5% (taux brut). Pour l’exercice 2022, nos citoyens actionnaires ont pu bénéficier de 4,5% grâce à nos excellents résultats."

La crise énergétique sans précédent induite par la guerre en Ukraine a aussi complètement changé la donne.

À l’aube du printemps 2022, Clef et la quinzaine de coopératives wallonnes rassemblées dans la société Cociter (fournisseur d’énergie 100% durable et citoyenne) ont connu une forte croissance de leur actionnariat. "La coopérative Cociter, qui travaille en circuit court en revendant directement l’électricité provenant de notre groupement, gagnait en moyenne 100 à 120 nouveaux clients par mois. Avant le conflit en Ukraine, on avait du mal à attirer de nouveaux consommateurs: les prix étaient très bas et l’on se situait dans la moyenne des opérateurs privés (Engie, Luminus, Eneco…). Puis, le marché a totalement dévissé…", explique Fabienne Marchal.

En quelques mois, plusieurs fournisseurs d’électricité ont mis la clé sous la porte dont Energie 2030, l’autre coopérative citoyenne wallonne. "En seulement 3 semaines, entre février et mars 2022, Cociter a ‘‘gagné’’ 1 400 contrats. On s’est ensuite rendu compte que ce n’était pas un simple soubresaut du marché et que les tarifs allaient continuer à grimper", déclare la Pipaisienne, qui en est aussi l’administratrice déléguée.

Des prix plafonnés alors que d’autres réalisaient des surprofits

La tentation aurait pu être grande, l’an dernier, d’imiter certains fournisseurs privés qui ont réalisé des surprofits colossaux.

Le Comptoir Cociter n’est cependant pas tombé dans ce travers et a pris une décision forte par le biais de son réseau de coopératives productrices d’énergie durable: "On a été les seuls en Wallonie à plafonner le prix de vente de l’électricité à 100 € le mégawattheure. À un moment, on était sur des prix de gros démentiels de 500-600 €. On a adopté cette mesure d’urgence pour toute l’année 2022 en vue de protéger les clients de Cociter. Cela nous a permis de ratisse r plus large en attirant des ménages n’ayant pas forcément la fibre écolo, convaincus par notre offre attractive."

La barre des 10 000 contrats ayant été atteinte en septembre 2022, l’arrivée de nouveaux clients a dû être stoppée jusqu’au printemps 2023 afin de garantir des prix maîtrisés. "Entre coopératives, on a réfléchi à une formule permettant de supporter les chocs du marché. Ce système se traduit aujourd’hui par des tarifs plus attractifs que nos concurrents en cas de prix de gros élevés. Et à l’inverse d’être un peu plus cher si le coût de l’électricité est très bas, ce qui n’est pas (encore) le cas. "

Si les citoyens membres d’une structure comme Clef n’ont aucune obligation d’adhérer à Cociter, la plupart privilégient ce cercle vertueux permettant à la fois d’avoir un contrôle sur la production et l’approvisionnement en électricité.

À lire aussi

Comment le Comptoir Cociter parvient-il à conserver des coûts de fourniture les plus avantageux du marché ? "Tout simplement parce que les coopératives produisant de l’électricité fonctionnent selon un modèle de circuit court et sont moins gourmandes que les acteurs industriels actifs dans le renouvelable. Les tarifs pratiqués doivent permettre de supporter les coûts réels et d’en arriver à un seuil minimal de rentabilité ", ponctue notre interlocutrice.