Antoing débloque 50 000 € pour le terrain de foot synthétique qui n’était pas rechargé : “C’est une catastrophe, des joueurs se sont blessés”

À lire aussi

”Ce terrain a été créé il y a sept ans et l’entretien du terrain par la firme était prévu pour douze ans. Naïvement, on pensait qu’ils rechargeaient le terrain. Et donc, en sept ans, on n’a jamais rechargé ce terrain sauf le rond central, les points de penalty et de corner…”, a reconnu le bourgmestre Bernard Bauwens.

Le mayeur précise : “Il y a eu des blessés sur le terrain et je viens d’apprendre qu’il manquait 11 millimètres de liège sur toute la surface. On n’a pas pu mettre les 11 mm en une fois. On vient de placer 6 mm il y a 15 jours et l’année prochaine, dans le budget, on a prévu un nouveau montant de 25 000 €, c’est-à-dire dix tonnes de liège. La seule explication que nous avons eue de la firme, c’est qu’au départ, c’étaient des billes de caoutchouc mais, par après (NDLR. c’était vers 2018), on a dit que le caoutchouc était cancérigène, et on est passé au liège. Or, dans le contrat, il était prévu que ce soit du caoutchouc. Malheureusement, le liège coûte plus cher que le caoutchouc. Par contre, ils ne nous ont pas dit qu’ils ne nourrissaient pas le terrain ! Ici, c’est une catastrophe avec des joueurs qui se sont blessés”, a indiqué le mayeur. “Est-ce un contrat annuel ou renouvelable ?”, a demandé Fabien Verscheure (GO). “Tous les ans, la firme Lesuco (Gembloux) vient pour redresser la fibre. C’est une machine spéciale qui vient redresser cette fibre. J’ai donc rouspété et on a eu un petit forfait. Il n’y a rien à faire mais ce terrain doit être entretenu, nourri. Un nouveau tapis… c’est 250 000 € et dans une quinzaine d’années, ce tapis sera mort ! On est attentifs”, a conclu Bernard Bauwens.

À lire aussi

”Le club a signalé plusieurs fois que dans la garantie il fallait rappeler la société car le terrain n’était plus aux normes. Donc, cela a été signalé à la commune. Cela a été signalé mais cela n’a pas été fait. Maintenant, on nous dit qu’il faut 25 000 €, plus la même somme l’année prochaine. C’est quand même 50 000 € au total, ce qui n’est pas rien ! Je suis à 100 % pour le sport mais là… c’est impressionnant”, a conclu Jean-Bernard Vivier (GO). Malgré toutes ces remarques, le point a été voté à l’unanimité.